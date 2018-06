Staatscommissie oppert bindend referendum en constitutioneel hof

Dat zijn enkele "mogelijke oplossingen" die de staatscommissie die onderzoek naar het parlementair stelsel doet donderdag presenteerde in een tussenrapport.

Commissievoorzitter Johan Remkes benadrukte dat het om een tussenstand gaat, maar voegde daar wel aan toe dat valt op te maken in welke richting de commissie op een aantal belangrijke punten denkt.

Referendum

Dat de commissie voor een bindend referendum pleit, is brisant. Het kabinet is namelijk in een ver gevorderd stadium om het raadgevend referendum af te schaffen. Alleen de Eerste Kamer moet er nog over stemmen. De coalitiepartijen werden het er in de formatie over eens dat wat hen betreft het raadgevend referendum een teleurstelling is gebleken. Iets waar experts in de Eerste Kamer anders over dachten.

Volgens de commissie stelt dat het referendum de kiezer de mogelijkheid biedt om meer directe invloed uit te oefenen. De variant waar de uitslag moet worden overgenomen verdient wat de commissie betreft de voorkeur, omdat een de niet-bindende variant voor onduidelijkheid kan zorgen bij de bevolking.

Constitutioneel hof

De commissie keek ook naar mogelijkheden om de rechtstaat te versterken. Er wordt aangeraden om een constitutioneel hof op te richten dat wetten aan de grondwet toetst. Dat moet voorkomen dat rechters wetten achteraf alsnog moeten toetsen aan internationale verdragen en daardoor op ongewenste wijze "in politiek vaarwater" terechtkomen. "

Ook moeten er regels en toezicht komen op politieke campagnes die online gevoerd worden om manipulatie van kiezers te voorkomen. De staatscommissie is in februari van 2017 met een evaluatie van het parlementair stelsel in Nederland aan de slag gegaan.

Formateur

Verder denkt de commissie na over mogelijkheden waar de de kiezer ook op een formatuer kan stemmen. Dit moet de kiezer meer invloed geven op de kabinetsformatie, een probleem waar de commissie in de eerste rapportage nader op inging.

In het huidige parlementaire stelsel is het goed gebruik dat de formateur, die verantwoordelijk is voor de samenstelling van een kabinet, automatisch minister-president wordt. Een directe stem op een gekozen formateur zou daarmee neerkomen op een verkapte vorm van een rechtstreeks gekozen premier.

Hoe dat er in de praktijk moet komen uit te zien, zal de commissie nader uitwerken in de einrapportage.

Tussenrapportage

In oktober vorig jaar bracht de commissie de eerste tussenrapportage uit. Toen pleitte de commissie voor een snellere en transparantere formatie.

De commissie heeft van de regering de opdracht gekregen "de wenselijkheid van veranderingen in onze democratie" te onderzoeken en heeft tot 2019 de tijd om met die adviezen te komen. Het kabinet is niet verplicht te adviezen over te nemen.

Of Remkes verwacht dat het kabinet en de Kamer iets zullen doen met de aanbevelingen die uiteindelijk in het eindrapport zullen verschijnen, kon hij niets zeggen. "Mij is de gave van koffiedik kijken niet gegeven", aldus Remkes