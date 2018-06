Commissie adviseert uitbreiding wietproef in meer gemeenten

Dat adviseert een commissie onder leiding van professor André Knottnerus, die de afgelopen tijd in opdracht van het kabinet onderzocht hoe het experiment met de zogeheten gesloten coffeeshopketen eruit moet komen te zien.

In het regeerakkoord is afgesproken de proef in zes tot tien (middel)grote gemeenten te houden, maar de commissie denkt dat dat te weinig is voor "een voldoende representatief onderzoek en een methodologisch verantwoorde analyse". Zo'n klein experiment zou niet "zinvol" zijn.

Volgens de commissie is het experiment pas succesvol als "duidelijk is geworden dat een gesloten cannabisketen realiseerbaar is en als de gemeten effecten gunstig zijn, of geen verslechtering laten zien ten opzichte van de thans bestaande situatie."

Regeerakkoord

Het advies doorkruist het wankele compromis dat de regeringspartijen, die heel verschillend denken over de legalisering van wietteelt, zijn overeengekomen.

In maart maakte het kabinet de plannen voor het wietexperiment bekend. De proef met de gereguleerde wietteelt moet vier jaar gaan duren. Daarna wordt het experiment een half jaar lang afgebouwd, maar dan is het voorlopig klaar, aldus het kabinet.

Einddatum

De ChristenUnie (CU) en het CDA zijn tegen gereguleerde wietteelt, maar gingen tijdens de onderhandelingen akkoord met een experiment. Vooral CU had op een duidelijke einddatum aangedrongen. De partij wilde voorkomen dat de proef eindeloos zou duren en zo sluipenderwijs staande praktijk zou worden.

De commissie wil dat het kabinet het experiment bij succes verlengt. Als de proef is geslaagd vindt de commissie het zelfs "onlogisch en riskant" om af te bouwen. De commissie raadt het kabinet aan om nu al duidelijk te maken dat in het gebal de proef een succes blijkt, het de inzet in om de gereguleerde wietteelt landelijk in te voeren.

Coffeeshops mogen nu wel cannabis verkopen, maar de inkoop gebeurt clandestien. Dat is een doorn in het oog van vooral regeringspartij D66. Die drong aan op de proef, in de hoop de onderwereld, die stevig verdient aan de illegale wietteelt, een slag toe te brengen. Veel gemeenten denken er ook zo over en willen graag aan het experiment meedoen.

Gefaseerd invoeren

Cannabis Connect, een vereniging van 250 cannabisondernemingen, laat in een reactie weten dat het experiment met de door de staat gekweekte cannabis gefaast ingevoerd moet worden. In de beginfase van het experiment zouden de shops de gereguleerde wiet moeten kunnen aanbieden naast hun oude assortiment.

Volgens de sector kan er dan gekeken worden of de gereguleerde wiet aanslaat bij de consument. Ook pleiten de ondernemingen ervoor dat de coffeeshops zelf hun wiet moeten kunnen telen en hun hasj kunnen blijven verkopen die uit het buitenland komt.

