Denk testte vervalste PVV-advertentie in aanloop naar Kamerverkiezingen

Dat meldt het radioprogramma De Nieuws BV woensdag. Azarkan, die tijdelijk fractievoorzitter is van Denk, reageerde tijdens een persconferentie verontwaardigd.

Tot publicatie van de banner is het nooit gekomen, omdat de partijtop besloot dat de nepadvertentie te ver zou gaan, zei hij.

De vervalste banner heeft in januari 2017 online gestaan om te testen of de advertentie zou worden toegestaan door reclameplatform Google Adwords. De banner haalde elfduizend views. Wie op de advertentie klikte, werd doorgeleid naar de website van de PVV.

Creativiteit

In de uitzending van De Nieuws BV erkent Azarkan, in een gesprek dat heimelijk door de journalisten is opgenomen, dat de banner "in de creativiteit van de campagne" inderdaad in opdracht van hem is ontworpen. Het idee voor de banner kwam niet van hem, maar van een lid van het campagneteam, voegde hij er op de persconferentie aan toe. Wie dat was, kon Azarkan zich niet meer herinneren.

Azarkan stelt in de opnames dat Denk met de advertentie wilde aantonen hoe ver het zou komen als de PVV aan de macht zou komen. Volgens Azarkan zou het de bedoeling zijn om op een later moment te onthullen dat de advertentie afkomstig was van Denk.

Wilders noemt de voorgenomen campagne "ronduit smerig". "Wat een tuig", twitterde hij.

Opname

De journalisten van De Nieuws BV voelden zich gedwongen de gesprekken op te nemen "om mogelijk valse beschuldigingen en ontkenningen van Denk te kunnen weerleggen".

"We weten wat hun werkwijze is", aldus één van de journalisten. Azarkan toonde zich woest op de journalisten van het programma. Hij stelt dat zij met het heimelijk opnemen van gesprekken in zijn Kamer zijn veiligheid als parlementariër hebben aangetast. Hij overweegt aangifte te doen tegen de journalisten, vanwege het verspreiden van valse aantijgingen.

Eén bron

Denk stelt dat De Nieuws BV zich heeft gebaseerd op één bron, Eduard Nandelall van het marketingbureau OptimusAd dat de banners heeft getest en moest verspreiden. Hij zou volgens Azarkan leiden aan "grootheidswaanzin" en er alles aan doen om in de media te komen.

In een dinsdag door Denk uitgebracht filmpje toont de partij beelden van een door hen heimelijk opgenomen gesprek met Nandelall waarin de marketeer vertelt dat hij zou worden gestalkt door de journalisten van De Nieuws BV. Nandelall zou onder druk worden gezet om zich negatief uit te laten over Denk. Dat maakt Nandelall een bron die niet te vertrouwen is, aldus Azarkan.

De nepadvertentie had op NU.nl en de site van De Telegraaf getoond moeten worden. De nepreclame van Denk zou niet op NU.nl zijn verschenen, omdat de inhoud te kwetsend zou zijn, laat NU.nl-hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman weten.