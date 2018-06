'Zeven fracties bereiken akkoord over Nederlandse Klimaatwet'

Vorig jaar hebben GroenLinks, PvdA, SP, D66 en ChristenUnie een initiatiefwet voorgelegd aan de Tweede Kamer. Om ook CDA en VVD aan boord te krijgen, moesten de vijf ondertekenaars van de initiatiefwet water bij de wijn doen, schrijft de Volkskrant woensdag.

Zo stond er in de initiatiefwet een doelstelling om de hoeveelheid broeikasgassen in 2030 met minimaal 55 procent te verminderen ten opzichte van 1990. In het nieuwe voorstel is dit bijgesteld naar 49 procent en aangepast van een 'doelstelling' naar een 'streven'.

Ook stond in de initiatiefwet dat Nederland in 2051 alleen nog maar hernieuwbare energie mag verbruiken. Betrokkenen zeggen tegen de Volkskrant dat dit is afgezwakt, omdat CDA en VVD de mogelijkheid willen openhouden om de CO2-uitstoot te verlagen met behulp van kerncentrales en ondergrondse CO2-opslag.

Details

Er zijn nog wel enkele details waar de fracties over steggelen, maar volgens de Volkskrant lijkt de kans klein dat het wetsvoorstel op die details alsnog zou sneuvelen. In het regeerakkoord is namelijk opgenomen dat er een Klimaatwet zal worden ingevoerd.

Een van die details is een passage over een eerlijke verdeling van de financiële lasten van de energietransitie. Het gaat om een verdeling van de lasten tussen grote bedrijven en hogere inkomens enerzijds en het midden- en kleinbedrijf en lagere inkomens anderzijds.

Linkse partijen zien graag dat dit terugkomt in Klimaatwet, maar de VVD voelt daar minder voor. Zij zien de energietransitie als een mogelijkheid om het bedrijfsleven en extra impuls te geven.

Nederland wordt het zevende land ter wereld met een eigen Klimaatwet. Het Verenigd Koninkrijk was in 2008 het eerste land dat een soortgelijke wet heeft ingevoerd. Ook Zweden, Noorwegen, Denemarken, Finland, Frankrijk en Mexico hebben zo'n wet.

