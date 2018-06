Kabinet gaat meer geld uittrekken voor zorg tbs-klinieken en instellingen

Hoeveel geld erbij komt, laat Dekker nog in het midden. "Dat zal onder meer afhangen van de uitkomsten van het gesprek dat ik met de sector voer", schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens GGZ Nederland en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) is er zeker 20 miljoen euro nodig om de balans in de sector terug te brengen. Als op deze voet wordt doorgegaan, betekent dat een "toename van het aantal incidenten in de sector", aldus beide koepels in een brandbrief.

Onderzoeksbureau Andersson Elffers Felix (AEF) deed onderzoek in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie en GGZ Nederland. In het rapport komt onder meer naar voren dat de werkdruk te hoog is, er personeelstekorten zijn en er te weinig geld is.

