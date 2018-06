D66 denkt aan belastingkorting voor automobilist die voertuig laat staan

"We moeten mensen zien te prikkelen en te verleiden tot ander gedrag", zegt D66-Kamerlid Matthijs Sienot tegen NU.nl.

Hij denkt daarbij onder meer aan een lagere bijtelling voor automobilisten met een leaseauto of een lagere belasting voor auto's of motoren (bpm) voor forensen met een eigen voertuig. "Belonen is de beste manier om te verleiden", aldus Sienot. De D66'er erkent dat dit alleen mogelijk is op plekken waar voertuigen worden geregistreerd.

Ook andere manieren, bijvoorbeeld het aantrekkelijker maken van reizen met de trein, zijn mogelijkheden waar de partij op in wil zetten.

Voorzet

In het regeerakkoord is door VVD, CDA, D66 en ChristenUnie afgesproken proeven te houden met alternatieve vormen van vervoer en betaling, zolang weggebruikers maar niet zwaarder worden belast via een vorm van rekeningrijden.

Verder trekt dit kabinet tot en met 2020 in totaal 2 miljard euro uit voor investeringen in de infrastructuur.

Sienot benadrukt dat hij alleen een voorzet wil geven aan minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur). Hij vraagt aan de bewindsvrouw met concrete plannen te komen waarin belangenorganisaties zoals de ANWB, BOVAG, RAI en NS zich ook kunnen vinden.

D66 wil de plannen vervolgens dit najaar tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie bespreken. Dat betekent dat Van Nieuwenhuizen daarvoor al ideeën naar de Kamer moet sturen.

Asfalt

Coalitiegenoten VVD en CDA zien niets in het fiscaal prikkelen van weggebruikers. "De benzineprijs is al ontzettend hoog en mensen gebruiken nog steeds de auto", laat CDA-Kamerlid Maurits von Martels weten.

Zijn partij denkt eerder aan het bevorderen van andere typen vervoer zoals de trein, de fiets of vervoer over het water.

De VVD begrijpt de goede bedoeling van het D66-voorstel, maar ziet zoveel handhavings- en uitvoeringsproblemen dat de partij andere oplossingen voor ogen heeft om de filedruk tegen te gaan.

Sowieso ziet de VVD hier eerder een taak weggelegd voor werkgevers dan voor de overheid. "Laat de markt dat oppakken. Spreek af dat je op dagen vergadert dat het rustig is op de weg. Of begin een uur later met werken", zegt Kamerlid Remco Dijkstra. Van oudsher pleit de VVD ook voor meer asfalt.

De partijen zijn het gezamenlijk wel eens dat er volop gebruik gemaakt moet worden van moderne technologieën zoals apps die je vertellen hoe je het beste kunt reizen. Meer voor de toekomst moet er gekeken worden naar de mogelijkheden van zelfrijdende auto's.

Woensdagmiddag debatteert de Tweede Kamer met Van Nieuwenhuizen over de groeiende filedruk.