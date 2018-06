Premier Rutte bezoekt Trump op 2 juli

Dat de twee elkaar zouden ontmoeten was al bekend, maar de datum was nog niet definitief.

Het Witte Huis stelt dat de twee regeringsleiders onder andere zullen praten over veiligheid en de NAVO. Trump heeft meerdere malen duidelijk gemaakt een grotere bijdrage te verlangen van de leden van het militaire bondgenootschap. Zo zijn de NAVO-lidstaten verplicht 2 procent van hun bruto binnenlands product te reserveren voor defensie-uitgaven.

Tijdens de NAVO-top in Wales in 2014 beloofde het Nederlands kabinet binnen tien jaar de NAVO-norm te halen. De coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en CU hebben afgesproken dat Defensie er jaarlijks 1,5 miljard euro bijkrijgt. Maar, mede gelet op de groei van de economie, is dat lang niet voldoende om de 2 procent te halen.

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) schrijft in een persbericht dat het gaat om een kennismakingsgesprek met president Trump. Minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) zal de premier vergezellen bij het bezoek.

Spanning

Volgens de RVD zal tijdens het bezoek ook worden gesproken over de goede onderlinge relaties. De vriendschap tussen Nederland en de VS is jaren oud en de gedeelde geschiedenis met de VS gaat nog veel langer terug.

Toch staan de relaties tussen de VS en de oude westerse bondgenoten onder druk. "Het bondgenootschap met de VS is niet langer vanzelfsprekend", zei premier Rutte vorige week in een toespraak tegen het Europees Parlement.

Hij verwees onder andere naar het terugtrekken van de VS uit het klimaatakkoord van Parijs en de Iran-deal, een besluit dat Rutte eerder "lomp" noemde. Ook het besluit om importtarieven op staal en aluminium in te voeren kan op weinig begrip rekenen.

Toch houdt Rutte, die in de Europese Unie een van de langstzittende regeringsleiders is, vertrouwen in de trans-Atlantische vriendschap met de VS. Hij benadrukte vorige week nog dat de VS een "vriend en bondgenoot" blijft.

Opgesloten kinderen

De RVD laat weten dat het kabinet nog voor het bezoek aan Washington van plan is de Amerikaanse president erop aan te spreken dat kinderen van asielzoekers en illegale migranten in de VS worden gescheiden van hun ouders.

Dit weekend verschenen beelden van jonge kinderen in kooien in grote detentiecentra. Of Rutte ook van plan is om de kwestie persoonlijk aan te kaarten als hij Trump treft, liet de RVD in het midden.