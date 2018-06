Pan-Europese politieke partij naar Nederland voor Europese verkiezingen

De partij, ontstaan in 2017, is al actief in alle 28 lidstaten en is een officiële partij in Bulgarije, België, Duitsland en Spanje. Binnenkort volgen ook Italië en Frankrijk. De progressieve partij ziet dat landen ''steeds meer op zichzelf zijn gericht", zegt partijvoorzitter Reinier van Lanschot (28) van Volt Nederland.

''De lidstaten komen eigenlijk alleen voor zichzelf op en dat is niet meer de beste manier om de problemen in Europa op te lossen. Zelfs Europarlementariërs vertegenwoordigen een land. Terwijl de inwoners juist veel meer hebben aan samenwerking en een gedeelde visie", aldus Van Lanschot. ''We willen mensen weer enthousiast maken voor Europa. Mensen denken vaak dat het ver van hun bed is, maar dat bed is dan wel gemaakt door Ikea. Dus zo Europees zijn we."

In ons land hoopt Volt (''wij brengen nieuwe energie in Europa") op tegen de 10.000 leden. De lancering is op 23 juni in Utrecht. De verkiezingen voor het Europese parlement zijn volgend jaar.