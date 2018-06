Minister Grapperhaus noemt zoektocht naar nieuwe agenten 'enorme opgave'

"We zetten de komende jaren alles op alles om nieuwe politiemensen te werven", aldus Grapperhaus.

Het kabinet maakte vrijdag bekend dat de politie de komende jaren ruimte krijgt voor 1.111 agenten. Daarmee wordt invulling gegeven aan de 291 miljoen euro die daar in het regeerakkoord al voor gereserveerd was.

Van de nieuwe krachten worden er 769 agenten ingezet als wijkagent of rechercheur. Nog eens 171 extra rechercheurs gaan landelijk de zware misdaad bestrijden. Eenzelfde aantal nieuwe agenten wordt ingezet om de grensoverschrijdende internetcriminaliteit tegen te gaan, zoals donderdag al uitlekte via RTL Nieuws.

Tekort

De Nationale Politiebond zei toen al niet tevreden te zijn met het aantal extra agenten. De bond wil 5.000 extra wijkagenten, omdat er de komende jaren 14.000 agenten met pensioen gaan. Daarnaast is er volgens de bond nu al sprake van structurele onderbezetting.

In februari luidde de politiebond nog de noodklok, omdat de recherche overbelast is. Volgens vierhonderd ondervraagde rechercheurs wordt maar één op de vijf zaken opgepakt. Voor de rest is geen tijd. De politieleiding erkende toen dat de werkdruk voor rechercheurs te hoog is.

De teams zijn vooral bezig met het oplossen van liquidaties, overvallen en geweldsmisdrijven. Andere takken van criminaliteit, zoals fraude, drugshandel of zedenmisdrijven, krijgen nauwelijks nog aandacht.

In oktober 2017 maakte de Landelijke Eenheid van de politie bekend dat er een tekort is aan agenten en geld. Er waren toen nog meer dan honderd vacatures die ingevuld moesten worden.

Grapperhaus zei te begrijpen "dat er altijd behoefte is aan nog meer politie, dat sommigen op meer hadden gehoopt." Toch denkt de CDA-minister dat de extra agenten de komende jaren leiden tot een "verantwoorde versterking" van de politie.

Nationale politie

Grapperhaus maakte ook bekend korpschefs meer ruimte te geven om de organisatie aan te sturen, en om bijvoorbeeld de onderhandelingen over de cao te voeren. Daarmee neemt hij een van de aanbevelingen over van de commissie-Kuijken die vorig jaar een rapport uitbracht over de invoering van de Nationale Politie

De chefs die de verschillende regio's aansturen, moeten ook meer ruimte krijgen. Zo moeten zij bijvoorbeeld tot op bepaalde hoogte kunnen beslissen hoe ze hun budget besteden, afhankelijk van de lokale behoefte aan bijvoorbeeld personeel of juist materieel.

Grapperhaus neemt niet alle aanbevelingen van de commissie over. Kuijken raadde onder meer aan om het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie te laten leiden door een onafhankelijke voorzitter. Momenteel zit de minister voor, en daar wil Grapperhaus geen verandering in brengen. Hij vindt zo'n "nieuw institutioneel figuur'' niet binnen de politie passen.