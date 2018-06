Rutte: 'Missie Mali is het waard geweest'

Volgens Rutte heeft de VN-missie ervoor gezorgd dat radicalen geen kalifaat in het land kunnen stichten. "Dat hebben we voorkomen", zei hij.

Nederland is sinds 2014 actief in Mali. De missie is niet onomstreden. Vier Nederlandse militairen kwamen om het leven en er vielen meerderen gewonden. Een kritisch rapport over het mortierongeluk waarbij twee Nederlandse militairen om het leven kwamen, leidde tot het opstappen van minister Jeanine Hennis-Plasschaert en de Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp.

Kritisch rapport

Deze week publiceerde de Algemene Rekenkamer een kritisch rapport over de missie. Zo zijn de uitgezonden militairen niet goed voorbereid en was er een tekort aan oefenmaterieel. Volgens de Rekenkamer wordt er een zwaar beroep op het improviserend vermogen van de in Mali gelegerde militairen gedaan.

Het kabinet heeft met het besluit om de missie per 1 mei 2019 te stoppen rekening gehouden met deze omstandigheden. "De conclusies van het onderzoek van de Algemene Rekenkamer zijn nadrukkelijk betrokken bij de besluiten over de inzet in de verschillende missies", staat in het persbericht.

'Rust'

Volgens minister Ank Bijleveld (Defensie) zal het terugtrekken uit Mali zorgen voor "meer rust" bij Defensie. "Het is nodig om na jarenlange intensieve inzet de inzetbaarheid en gereedheid van onze landmacht weer op peil te brengen", voegde premier Rutte daaraan toe.

De Nederlandse krijgsmacht staat er niet goed voor. "De jarenlange bezuinigingen, gecombineerd met de toenemende internationale druk en verantwoordelijkheden, hebben zijn weerslag gehad op de krijgsmacht. Het spreekt voor zich dat de krijgsmacht alleen wordt ingezet als dat ook verantwoord is", schrijft het ministerie in een persbericht.

Afghanistan

De missie in Afghanistan wordt wel verlengd en uitgebreid tot en met 2021. Op dit moment zijn er honderd Nederlandse militairen actief in Afghanistan, daar komen er zestig bij. Ook gaan er zes politieadviseurs voor Nederland naar de Afghaanse hoofdstad Kabul.

De oorlog in Afghanistan is alweer zeventien jaar bezig. Volgens Rutte is het zinvol om Nederlandse militairen naar het gebied te sturen voor de veiligheid van de Afghanen en de Nederlandse veiligheid.

Ook de Nederlandse bijdrage aan de NAVO-missie in Litouwen zal worden verlengd. De Nederlandse militairen blijven er tot en met 2020 om NAVO-bondgenoot Litouwen te ondersteunen en de Russen af te schrikken.