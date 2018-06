'Kabinet wil 769 nieuwe wijkagenten en 171 nieuwe rechercheurs'

Dat zou donderdag blijken uit een conceptbrief die in handen is van RTL Nieuws. De nieuwszender meldt dat er ook 171 extra rechercheurs en 171 agenten voor het bestrijden van cybercrime komen.

In totaal komen er volgens RTL Nieuws elfhonderd agenten bij. Vrijdag wordt een beslissing genomen over de precieze inzet van de agenten.

De Nationale Politiebond heeft tegen de zender gezegd niet tevreden te zijn met het aantal extra agenten. De bond wil vijfduizend extra wijkagenten, omdat er de komende jaren veertienduizend agenten met pensioen gaan.

Daarnaast is er volgens de bond nu al sprake van structurele onderbezetting. Volgens de bond zijn meer dan 769 nieuwe wijkagenten nodig.

Rechercheurs

In februari luidde de politiebond nog de noodklok, omdat de recherche overbelast is. Volgens vierhonderd ondervraagde rechercheurs wordt maar één op de vijf zaken opgepakt. Voor de rest is geen tijd. De politieleiding erkende toen dat de werkdruk voor rechercheurs te hoog is.

De teams zijn vooral bezig met het oplossen van liquidaties, overvallen en geweldsmisdrijven. Andere takken van criminaliteit, zoals fraude, drugshandel of zedenmisdrijven, krijgen nauwelijks nog aandacht.

Landelijke Eenheid

In oktober 2017 maakte de Landelijke Eenheid van de politie bekend dat er een tekort aan agenten en geld is. Er waren toen nog meer dan honderd vacatures die moesten worden ingevuld.

Vanwege tekorten kan het werk niet goed uitgevoerd worden, zei de voorzitter van de ondernemingsraad van de Landelijke Eenheid in oktober. Door de omvorming tot de Nationale Politie zouden er veel extra taken bij zijn gekomen waar geen tijd voor is.

