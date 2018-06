Tweede Kamer staat machteloos bij onrust Air France

De Kamer kwam niet verder dan een gezamenlijke oproep aan minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) om al gemaakte afspraken uit 2015 te herbevestigen.

VVD, CDA, D66, ChristenUnie en PvdA vragen nogmaals om geen KLM-activiteiten over te hevelen naar Parijs en de financiële en juridische zelfstandigheid van KLM binnen het Frans-Nederlandse concern te waarborgen.

Het is al maanden onrustig bij het personeel van Air France. De vakbonden willen over het jaar 2018 een salarisstijging van 5,1 procent. De top van Air France heeft een loonstijging van 7 procent aangeboden, verspreid over vier jaar.

Donderdag werd bekend dat gesprekken niets hebben opgeleverd. Daarmee zijn de eerder aangekondigde stakingen van 23 tot en met 26 juni weer een stap dichterbij.

Actie

Veel partijen in de Kamer vrezen dat de onrust bij Air France ook negatieve gevolgen heeft voor KLM en willen daarom dat Van Nieuwenhuizen in actie komt. Met name PVV'er Dion Graus wil dat de Nederlandse regering, dus ook de koning, alles op alles zet om de belangen van KLM in Frankrijk te verdedigen.

Van Nieuwenhuizen liet weten meteen naar Parijs af te reizen als ze het idee zou hebben dat die afspraken onder druk zouden staan. Die signalen heeft ze nog niet gekregen.

Verder heeft de politiek ook weinig instrumenten in handen om iets af te dwingen bij Air France. Van Nieuwenhuizen wees er in een woensdag verstuurde brief al op dat Air France-KLM een private onderneming is "die zelf de verantwoordelijkheid heeft voor onder meer de bedrijfsvoering, de interne organisatie en strategie".

SP en PvdA wezen er eveneens op dat dit een Franse aangelegenheid is. "We zitten er niet bij, we gaan er niet over", zei PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk. SP'er Cem Lacin en Van Dijk wezen op het belang van het stakingsrecht van de Fransen. Beide Kamerleden hebben een vakbondsverleden.

Aandelen

Er werd in Kamer nog even gesteggeld over de kleine 6 procent aandelen die het Nederlandse kabinet in KLM heeft. D66-Kamerlid Jan Paternotte pleitte donderdagochtend in Het Financieele Dagblad (FD) voor het afbouwen van dit belang, met als voorwaarde dat de Franse overheid dat eveneens doet. De Fransen bezitten 14 procent aandelen Air France-KLM.

"Met die aandelen kunnen 'we' vrijwel niets. Het levert nul zeggenschap op in het concern waar de besluiten genomen worden", schreef Paternotte in het FD.

Het plan kon op veel scepsis van andere partijen rekenen. Volgens CDA'er Mustapha Amhaouch zette D66 KLM daarmee in de uitverkoop. "We kunnen formeel en informeel invloed uitoefenen", zei Amhaouch over het nut van het aandelenbelang.

Minister Wopke Hoekstra van Financiën, verantwoordelijk voor staatsdeelnemingen, zei tegen BNR niet van plan te zijn het Nederlandse belang af te bouwen. De Franse regering is dat volgens Van Nieuwenhuizen evenmin van plan.

Alle partijen onderschrijven het belang van KLM met Schiphol als hubfunctie. "Ik wil niet zeggen dat er een wedstrijd van is gemaakt wie er nou het meest van KLM houdt, maar ik denk dat we bij elkaar kunnen constateren dat iedereen hart heeft voor dit bedrijf", concludeerde de bewindsvrouw.

Uiteindelijk blijft de Nederlandse invloed op de Franse stakers beperkt tot maximaal een bezoek van Van Nieuwenhuizen aan haar ambtsgenoot in Parijs.

Zoals het kabinet begin mei ook al liet weten, wordt er niet ingegrepen bij Air France-KLM.