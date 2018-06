ICT-vernieuwing bij NVWA loopt vertraging op en kost 59 miljoen extra

Bij de start van de vernieuwing werd uitgegaan van een kostenpost van 36 miljoen euro voor het ontwikkelingen van nieuwe ICT-systemen.

Uit de Kamerbrief blijkt nu dat de totale kosten op 95 miljoen euro uitkomen. De ontwikkeling van de ICT bij de toezichthouder neemt ook 22 maanden meer in beslag dan aanvankelijk de bedoeling was. De minister schat dat het project in 2021 afgerond wordt.

Uit de brief blijkt bovendien dat de NVWA ook andere financiële risico's loopt. De kosten daarvan bedragen ongeveer 22 miljoen euro. De minister bekijkt nog of deze kosten omlaag kunnen en of ze daadwerkelijk gemaakt moeten worden.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!