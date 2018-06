Kamer volgens staatssecretaris jaren niet goed geïnformeerd over fiscus

Dat heeft staatssecretaris Menno Snel van Financiën woensdag gezegd tijdens een debat in de Tweede Kamer.

De oppositie wil om die reden dat de fiscus als een zogeheten groot project wordt behandeld. In dat geval moet de verantwoordelijke bewindspersoon de Kamer regelmatig via voortgangsrapportages informeren.

"Met een groot project kun je meer afdwingen. Je hebt dan een sterk instrument in handen", zei SP-Kamerlid Renske Leijten.

"Er is geen orde op zaken gesteld", constateerde PvdA'er Henk Nijboer. "De stand van de Belastingdienst is niet wezenlijk verbeterd ten opzichte van vier jaar geleden. We moeten het parlement er meer bij betrekken."

Ook PVV, GroenLinks en 50Plus willen voortaan de teugels bij de fiscus strakker aantrekken.

Rome

De roep om een gestructureerde en vaste informatiestroom heeft alles te maken met de vrijwillige vertrekregeling uit 2015. De voorwaarden van deze regeling waren zo gunstig dat zich hiervoor te veel medewerkers hebben aangemeld.

Tot overmaat van ramp vertrokken ook nog eens de mensen met de broodnodige ervaring. Het aantrekken van voldoende, goed geschoold personeel met verstand van moderne ICT-systemen verloopt eveneens moeizaam. Bovendien kost de hele operatie veel meer dan begroot.

Ondanks de problemen hebben de coalitiepartijen vakkundig de boot afgehouden. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen niet dat Snel wordt opgezadeld met zo'n informatieplicht. Zij vrezen dat het parlement dan te veel invloed krijgt bij de aansturing van de Belastingdienst.

"Ik ben beducht voor een Kamer die het stuur overneemt", zei D66-Kamerlid Steven van Weyenberg.

VVD'er Helma Lodders wees erop dat de Kamer al regelmatig informatie van het departement krijgt. "Er leiden meerdere wegen naar Rome. Neem de halfjaarrapportage bijvoorbeeld. Als we vragen om informatie, dan komt die informatie er ook. Ik heb daar geen groot project voor nodig."

Zelfs Pieter Omtzigt van het CDA, die normaliter net zo lang om informatie van het kabinet vraagt tot hij de onderste steen boven heeft gekregen, wil er niet aan. "Ik zoek niet naar meer informatie, maar naar betere informatie", aldus de CDA'er.

Overigens heeft Omtzigt in augustus 2016 zelf gevraagd om de reorganisatie bij de Belastingdienst als groot project te behandelen.

1.060 pagina's

Staatssecretaris Snel hoefde het voorstel niet resoluut af te wijzen, omdat een Kamermeerderheid het toch niet steunt. "Een groot project is niet mijn instrument", zei de bewindsman voorzichtig.

Bovendien vindt Snel dat hij de Kamer al een goed voorstel tot informatievoorziening heeft gedaan. "We geven de informatie die nodig is op basis van de begroting, de jaarlijkse en de halfjaarlijkse rapportage. Dat is de beste manier."

Snel heeft uitgezocht dat de Kamer het afgelopen jaar al 1.060 pagina's aan rapporten en brieven over de Belastingdienst heeft ontvangen. "Daarmee kun je nauwelijks nog discussiëren."

Hij beloofde wel de informatie voortaan zo inzichtelijk mogelijk te maken.