Rutte benadrukt belang Europese waarden in pro-EU-toespraak

Dat was de belangrijkste boodschap van Rutte woensdag in het Europees Parlement (EP) in Straatsburg.

De premier haalde een door hem eerder gebruikte metafoor van stal: de lidstaten zijn als huifkarren die in een cirkel bij elkaar moeten blijven staan, zoals kolonisten in het Amerikaanse westen deden als hun konvooien werden aangevallen. Alleen dan kan iedereen profiteren van welvaart en veiligheid.

Zo voelde Rutte zich gesterkt door Europa toen de Nederlandse regering Rusland aansprakelijk stelde voor het neerhalen van vlucht MH17 in 2014. "De EU stond verenigd achter ons."

Rutte was de zevende Europese regeringsleider die op uitnodiging van het EP sprak over de toekomst van de EU. Onder andere Emmanuel Macron (Frankrijk) António Costa (Portugal) en Charles Michel (België) gingen hem voor.

Verschuiving

De geopolitieke verschuiving is volgens Rutte te herkennen in de afstandelijkheid van Rusland, de oorlog in Syrië en de economische opkomst van China en India.

"Zelfs de relatie met onze belangrijkste bondgenoot is niet meer vanzelfsprekend. De Verenigde Staten zijn uit het klimaatakkoord van Parijs en de atoomdeal met Iran gestapt. We hebben te maken met importheffingen op staal", zei Rutte.

Volgens de premier is de EU het voorbeeld hoe je met compromissen veiligheid en welvaart kunt brengen en van hoe een vrije markt eruit ziet.

Rutte herhaalde oude ergernissen. Net als in een toespraak van afgelopen maart zei hij dat de diensten- en digitale markt verder moet worden gemoderniseerd.

Ook toen benadrukte Rutte dat Europa afspraken moet nakomen. "Minder beloven en meer laten zien." Alleen zo win je het vertrouwen van de burgers, vindt de premier.

Kritiek

Ruttes kritiek spitste zich ook op enkele EU-lidstaten. Zonder Polen en Hongarije bij naam te noemen, had Rutte een duidelijke boodschap voor deze landen.

"Het EU-lidmaatschap is geen intentieverklaring. Het betekent onvoorwaardelijke persvrijheid, een onafhankelijke rechterlijke macht, rechtszekerheid en al die andere democratische inspanningen die ons bindt als waardengemeenschap."

De afgelopen jaren lag Europa regelmatig met Hongarije en Polen in de clinch over deze onderwerpen. Rutte: "Als je meedoet, moet je ook helemaal meedoen."

Klimaat en migratie

Er liggen nog belangrijke en grote dossiers te wachten voor Europa. Rutte pikte klimaat en migratie eruit om verder toe te lichten.

Hij kreeg applaus toen hij het kabinetsvoornemen uitsprak om in 2030 niet 40 procent minder broeikasgassen uit te stoten ten opzichte van 1990 zoals in Europees verband is afgesproken, maar 55 procent.

"Samen ket landen als Frankrijk wil Nederland een leidende rol spelen in deze nieuwe klimaatambitie", aldus Rutte.

Op het gebied van migratie valt er ook nog veel werk te verrichten. "We moeten de ongecontroleerde toestroom van migranten weerstaan en harder werken aan terugkeer."

Rutte wil een eerlijker en effectiever Europees asielsysteem. "Als we geen maatregelen nemen, lopen we het risico de voordelen te verliezen die Schengen ons heeft gebracht."

Rutte refereerde hier aan de migratiecrisis waarbij een aantal landen de grenzen sloot om vluchtelingen tegen te houden. Vrij verkeer van personen, een kernpunten van de EU, stond onder druk.