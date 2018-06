Initiatiefnemer referendum donorwet: 'We hebben te weinig handtekeningen'

​Om het referendum door te laten gaan, moeten er voor donderdag 300.000 handtekeningen worden ingeleverd bij de Kiesraad. Rond 16.15 uur maandag waren er 'slechts' 117.699 binnen. Om middernacht sluit de tekenapplicatie op de website van GeenStijl. Via de Kiesraad is dan nog wel een formulier in te vullen.

Nijman schrijft op GeenStijl: "Na vijf weken en een paar dagen moeten we constateren dat we nog niet halverwege de 300.000 handtekeningen zijn voor een referendum over de donorwet. We tried, we failed.''

Het referendum moest gaan over de nieuwe donorwet (Actieve donorregistratie). Daarin staat dat iedereen in principe orgaandonor is, tenzij je hebt laten weten dat niet te willen. De wet is met een nipte meerderheid aangenomen door het parlement.

Nijman vraagt zich op GeenStijl af hoe het komt dat er te weinig handtekeningen zijn opgehaald: "Daar kun je 1.001 argumenten, theorieën en gedachten over bedenken, maar wij willen op geen enkele manier de indruk wekken dat we iemand anders dan onszelf de schuld geven van het niet halen van de benodigde handtekeningen.''

Afschaffen referendum

Het was ook maar de vraag of het referendum door kon gaan. Bij de kabinetsformatie hebben regeringspartijen afgesproken de referendumwet te schrappen. In de Tweede Kamer heeft een meerderheid al gestemd voor afschaffing.

In een reactie vraagt Bert Nijman zich af waarom de politiek bang is voor het uitschrijven van referenda. "Lang niet iedere wet eindigt in een referendum. Een campagne daartoe kan ook prima mislukken. En die drempel van 300.000 is en blijft - ondanks digitale laagdrempeligheid - gewoon enorm hoog. Er is geen enkele goede reden om de referendumwet in te trekken", schrijft hij op de website.

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport zei in april dat het onderwerp zich goed leent voor een referendum. "Donorregistratie komt heel dicht bij mensen. Ik kan me goed voorstellen dat dat onderwerp hier geschikt voor is."

