VVD, D66 en PvdA willen partneralimentatie alsnog verkorten naar vijf jaar

Volgens de partijen moeten gescheiden mensen zich tegenwoordig zelf kunnen redden. “Ik vind het niet meer uit te leggen aan mensen waarom ze nog twaalf jaar alimentatie moeten blijven betalen aan hun ex-partner. Dat is niet meer van deze tijd. Vijf jaar is lang genoeg om weer op eigen benen te kunnen staan”, aldus VVD-Kamerlid Foort van Oosten.

De duur van partneralimentatie bedraagt momenteel volgens de wet de helft van het aantal jaar dat het huwelijk heeft geduurd, met een maximum van twaalf jaar.

De drie partijen wilden de alimentatieduur al eerder verkorten. Een voorstel dat zij drie jaar geleden indienden, werd evenwel gekraakt door de Raad van State. Die vond dat het plan er onvoldoende rekening mee hield dat sommige vrouwen op het moment van echtscheiding een grote achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Uitzonderingen

Op de nieuwe wet worden daarom twee uitzonderingen gemaakt. Het gaat dan om een huwelijk dat langer dan vijftien jaar heeft standgehouden en waarbij de partner tegen de AOW-leeftijd aanloopt. Hij of zij heeft dan nog recht op maximaal tien in plaats van vijf jaar alimentatie, omdat het lastiger is om een baan te vinden.

Ook wordt er een uitzondering gemaakt voor huwelijken met kinderen onder de twaalf jaar. Voor hen verandert er niets. Mensen die zorg dragen voor kleine kinderen hebben nog maximaal twaalf jaar recht op partneralimentatie.

Of andere gescheiden mensen voortaan nog maar maximaal vijf jaar alimentatie hoeven te betalen aan hun partner, is nog niet zeker. CDA en de ChristenUnie zijn nog niet zeker over hun steun aan het wetsvoorstel.

