GroenLinks breidt macht buiten grote steden uit

Dat blijkt uit onderzoek van Trouw naar de formatie van gemeentebesturen.

GroenLinks neemt tot nu toe deel in 86 van de nieuwe colleges. Het aantal GroenLinks-bestuurders is flink gegroeid ten opzicht van vier jaar geleden. In 2014 was de partij vertegenwoordigd in 65 colleges.

De partij doet het vooral goed in de gemeenten die de grote steden omringen. Zo levert GroenLinks bestuurders in Haarlem, Oostzaan, Diemen en Ouder-Amstel, de randgemeenten van Amsterdam. GroenLinks won de verkiezingen in de hoofdstad dit jaar.

Rondom Utrecht, Den Haag en Eindhoven tekent zich hetzelfde beeld af, aldus Trouw.

GroenLinks-leider Jesse Klaver sprak eerder de ambitie uit om in minstens honderd gemeenten te besturen. Dat is niet gelukt.