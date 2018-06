Verhogen paraatheid Defensie volgens minster 'niet eenvoudig te realiseren'

"Het is niet zo makkelijk, we kunnen niet alles leveren wat er gevraagd wordt", zei minister van Defensie Ank Bijleveld tijdens overleg met haar NAVO-collega's in Brussel.

De 29 NAVO-lidstaten spraken af in 2020 bij een dreiging binnen dertig dagen dertig gemechaniseerde bataljons, dertig squadrons gevechtsvliegtuigen en dertig oorlogsschepen naar een brandhaard te kunnen sturen.

"We kijken er heel serieus naar wat dat voor ons betekent", aldus Bijleveld. "Een realistische en haalbare bijdrage, kijkend naar de schaarse capaciteiten die we hebben."

Het gaat om troepen die in het kielzog van de snelle NAVO-reactiemacht kunnen worden ingezet. Voor deze zogenoemde flitsmacht (VJTF) leveren Nederland, Duitsland en Noorwegen in 2019 de landtroepen.

Begrotingen

Ook de defensiebegrotingen kwamen weer ter sprake. De lidstaten hebben afgesproken in 2024 2 procent van hun binnenlands product (bbp) aan defensie te besteden, maar Nederland komt ondanks een forse impuls van 5 miljard deze kabinetsperiode niet verder dan 1,3 procent. "Dit is waar we het mee moeten doen", aldus Bijleveld.

De Amerikaanse minister Jim Mattis heeft weer nadrukkelijk naar voren gebracht dat extra inspanningen nodig zijn, zei de bewindsvrouw. Zij gaf aan dat er een "goed begin" is gemaakt, maar dat het percentage daalt omdat het bbp groeit.

"Het zou mooi zijn als wij ook nog een volgende stap kunnen maken", zo verwees ze naar Duitsland. De oosterburen koersen af op 1,5 procent in 2025, een stijging van 80 procent in tien jaar.

Trump

De verwachting is dat president Trump volgende maand op de NAVO-top van regeringsleiders in Brussel weer een flink punt maakt van de volgens hem veel te lage defensiebudgetten in Europa.

