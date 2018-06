Kamer debatteert opnieuw over afschaffing dividendbelasting

Daarin staat dat het wetenschappelijk onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), dat in de formatieonderhandelingen is aangehaald ter onderbouwing van het schrappen van de taks, gefinancierd is door onder andere Shell en werkgeversorganisatie VNO-NCW.

"Wiens belang verdedigt dit kabinet? Dat van Shell of van de mensen?", zei SP-leider Lilian Marijnissen tijdens de debataanvraag. "Er komt een moment dat deze Kamer moet zeggen: genoeg is genoeg."

De PVV, PvdA, 50Plus en Denk steunen het verzoek voor een debat met premier Mark Rutte. Ook Groenlinks staat achter een debat, maar voegt daaraan toe dat er een onafhankelijk onderzoek moet komen naar de effecten van de dividendbelasting. Kamerlid Bart Snels wil dat de Algemene Rekenkamer uitzoekt wie van de maatregel profiteert.

Omdat hij van het kabinet geen antwoord op die vraag krijgt, is hij desnoods bereid het presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, op te roepen om de Rekenkamer in te schakelen.

Coalitie

Het debat kreeg geen steun van de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en CU. CDA en D66 willen wel een brief van het kabinet waarin opheldering moet worden geboden.

Omdat er geen meerderheid is voor het debat, komt de aanvraag op de lijst met zogenoemde dertigledendebatten, waardoor het kabinet waarschijnlijk pas na het zomerreces opheldering zal moeten bieden.

Memo's

Daarmee debatteert de Kamer opnieuw over de belastingvoordeel voor grote bedrijven. De maatregel, die in geen enkel verkiezingsprogramma stond en de schatkist jaarlijks geen 1,4, maar 1,6 miljard euro kost, verscheen toch in het regeerakkoord en blijft het kabinet en de coalitie sindsdien achtervolgen.

Het leverde Rutte onlangs nog een breed gedragen motie van afkeuring op vanwege zijn rol in de zoektocht naar de omstreden memo's die tijdens de formatie zijn gebruikt om de belasting af te schaffen.

Rutte en de coalitiepartijen beweerden eerder dat er geen memo's waren, althans niet dat zij zich konden herinneren. Maar die memo's bleken er toch te zijn.

In een van die memo's, die door de coalitie een VVD-partijstuk wordt genoemd, wordt verwezen naar het onderzoek van de Erasmus Universiteit.

Onafhankelijkheid

Auteur van het onderzoek, Henk Volberda, zegt tegen FTM dat hij "volledig onafhankelijk" was en dat VNO-NCW, Shell, maar ook de andere opdrachtgevers Unilever, AkzoNobel, DSM en Phillips "geen enkele invloed" hebben gehad op de onderzoekscriteria.

FTM schrijft dat er een tuchtklacht bij Erasmus is ingediend vanwege het schenden van de wetenschappelijke integriteit.