Vraagtekens coalitie bij timing opstappen Nationaal Coördinator Groningen

"Het is zonde om met de eindstreep in zicht, in een impasse terecht te komen", zei D66-Kamerlid Rob Jetten.

"Waarom nu stoppen? De gaswinning gaat naar nul, de NAM is uit het schadeprotocol en verstevigingsoperatie gehaald", somt Carla Dik van de ChristenUnie op.

Ook de twee andere regeringspartijen VVD en CDA waren kritisch over het opstappen van Alders.

Maar Alders kon niet anders, zei hij woensdag in de Tweede Kamer. Hij was daar op uitnodiging van het parlement om zijn vertrek verder toe te lichten in aanloop naar een debat over de gaswinning van aankomende donderdag met minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat).

"Veel van de mensen waar het over gaat, hebben met mij als representant van de publieke zaak afspraken gemaakt. Als die afspraken niet worden nagekomen, is mijn integriteit in het geding. Dat is voor mij een stap te ver", zei Alders.

De NCG is een samenwerkingsorgaan van tien Groninger gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen en de Rijksoverheid. Binnen dat overleg was er niet enkel sprake van alleen wat schuring. "Ik ben niet zomaar opzijgegaan."

Enkele oppositiepartijen, waaronder PvdA en SP, zijn met name kritisch op Wiebes en zijn besluit tot uitstel.

Opstappen

Alders maakte vorige week bekend op te stappen als Nationaal Coördinator Groningen, nadat Wiebes de verstevigingsoperatie van een groep Groningers had uitgesteld. Die afspraak staat haaks op wat Alders met de bewoners heeft afgesproken.

"Óf je voert zo’n besluit uit, óf je kijkt in de spiegel en denkt: ik respecteer het besluit maar ik voer het niet uit."

Het draait om 1.588 woningen waarvan de bewoners in eerste instantie in april duidelijkheid zouden krijgen over de versterkingsoperatie. Maar de bewoners hebben nu te horen gekregen dat het besluit tot versteviging is uitgesteld tot uiterlijk 1 juli.

Wiebes wil eerst een nieuw advies afwachten voordat aan de versteviging wordt begonnen. Er is volgens de bewindsman namelijk sprake van een nieuwe situatie nu is besloten de gaswinning stapsgewijs helemaal te stoppen.

Dedain

Daarbij heeft Alders het gevoel dat Wiebes steeds minder vertrouwen heeft in de adviezen van de NCG. "Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat in een aantal gevallen met dedain over de NCG wordt gesproken", schreef Alders in zijn afscheidsbrief.

Wiebes heeft dit overigens ontkend. "Hij (Alders, red.) is in de afgelopen maanden buitengewoon waardevol geweest in allerlei adviezen."

Alders was als eerste NCG krap drie jaar in functie. Het was de bedoeling dat hij voor vijf jaar zou blijven zitten.