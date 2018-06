GroenLinks-voorzitter en Kamerlid weg na leugens over geheime relatie

Vorige week werden Meijer en Grashoff al door het partijbestuur van GroenLinks op het matje geroepen, omdat zij hun relatie hadden verzwegen. De twee stelden toen dat zij sinds april 2017 samen waren.

Dinsdag kwam het partijbestuur er echter achter dat Meijer en Grashoff eind 2016 al een relatie waren begonnen, nog voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart vorig jaar.

GroenLinks spreekt in een verklaring van een "vertrouwensbreuk" en stelt dat Meijer en Grashoff "niet de volledige waarheid op tafel hebben gelegd".

Meijer stapte na het uitkomen van de relatie al uit de commissie die functioneringsgesprekken voert met Kamerleden. Grashoff zou na deze periode niet terugkeren in de Tweede Kamer. Hij zou dat besluit al eerder hebben genomen.

Voor de partij was daarmee de kwestie afgedaan, maar na het ter tafel komen van de nieuwe informatie vertrekken de twee dus alsnog per direct. Meijer heeft haar ontslag als partijvoorzitter aangeboden, terwijl Grashoff zijn zetel in het parlement ter beschikking stelt.

Klaver

Fractievoorzitter Jesse Klaver heeft teleurgesteld gereageerd op het vertrek van Meijer en Grashoff. "In een hecht team dat knokt voor gezamenlijke idealen, moet je blind op elkaar kunnen vertrouwen en zeker weten dat iemand de waarheid spreekt", aldus de partijleider in een mail naar de leden van Groenlinks.

Klaver stelt dat Meijer en Grashoff tijdens het gesprek vorige week aangaven dat zij toen het hele verhaal hebben verteld. "Als vervolgens blijkt dat niet de volledige waarheid op tafel is gekomen, dat de relatie eerder is ontstaan, dan is het vertrouwen beschaamd."

