Kabinet worstelt met aanpak ongewenste financiering moskeeën

"Uitspraken over het houden van slavinnen en besnijden van vrouwen zijn weerzinwekkend, maar deze uitspraken hangen niet altijd samen met de buitenlandse financiering", zei minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) dinsdag tijdens een debat in de Kamer.

Volgens de minister is de aanpak van deze preken moeilijk omdat iets dat onwenselijk is, niet altijd direct strafbaar is.

"Het is een zoektocht hoe we hier zo goed en effectief mogelijk optreden", zei Koolmees die eraan toevoegde dat het kabinet op zoek is naar hoe het "onwenselijke" gedrag kan worden aangepakt.

Fawaz Jneid

De minister haalde als voorbeeld de vrouwenbesnijdenis aan. Dat is in Nederland al strafbaar, maar het gesprek daarover is dat niet. Hij verwees ook de omstreden islamitische prediker Fawaz Jneid die meerdere malen in opspraak is gekomen wegens zijn preken.

Onlangs bestempelde hij de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb als een afvallige moslim en vijand van de islam. Het Openbaar Ministerie kan de imam echter niet vervolgen, omdat zijn uitspraken binnen de kaders van de wet vallen.

Miljoenen euro's

De Kamer debatteert met minister Koolmeer, minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) en minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) over de ongewenste financiering van Nederlandse moskeeën.

Vorige maand wisten NRC Handelsblad en Nieuwsuur de hand te leggen op een geheime lijst met Nederlandse moskeeën die gefinancierd worden door Golfstaten. Zeker dertig islamitische organisaties hebben financiering aangevraagd uit landen als Saudi-Arabië en Koeweit.

Uit de publicaties blijkt dat het om miljoenen euro’s gaat. NRC en Nieuwsuur onthulden dat de overheid deze informatie jarenlang heeft geheimgehouden, terwijl de Tweede Kamer meerdere malen om specifiek deze informatie had gevraagd.

Het kabinet zei na publicatie van de lijst dat deze geheim moest worden gehouden, omdat de informatie is verkregen vanuit "diplomatiek verkeer". De vrees is dat nu de lijst openbaar is gemaakt, Nederland die informatie niet meer vrijwillig vanuit de Golfstaten zal krijgen. Bovendien, stelt het kabinet, is de informatie wel met de Kamer gedeeld, maar dan vertrouwelijk. Minister Blok zei in het debat dat als de Kamer dat wil, de lijst alsnog openbaar zal worden gemaakt.

Radicalisering

De financiering vanuit de Golfstaten wordt door een meerderheid van de Tweede Kamer en het kabinet problematisch gevonden, omdat gevreesd wordt dat de geldschieters niet alleen voor de financiering zorgen, maar dat ze ook extremistische denkbeelden via de moskeeën verspreiden. Dat zou ervoor zorgen dat moskeegangers kunnen radicaliseren en dit zou de integratie bemoeilijken.

Zo bleek de Haagse as-Soennah-moskee, die geld heeft ontvangen van Koeweitse instellingen die ook jihadistische groepen in Syrië financieren, te pleiten voor vrouwenbesnijdenis. Ook zouden afvalligen de doodstraf moeten krijgen.

Het kabinet is voornemens buitenlandse financiering vanuit "onvrije landen" te verbieden. Het beleid daaromtrent is nog niet klaar. Zo is nog niet duidelijk wanneer een land 'onvrij' is.

Coalitiepartijen CDA en ChristenUnie willen dat gemeenten moskeeën die buitenlandse financiering ontvangen harder kunnen aanpakken. Zij sluiten zich aan bij het betoog van burgemeester van Den Haag, Pauline Krikke, om het gemeenten mogelijk te maken vergunningen en subsidies te weigeren of zelfs in te trekken.

Koolmees zei "zo goed mogelijk" aan de oproep van Krikke tegemoet te willen komen.