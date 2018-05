D66-leden protesteren tegen kabinetsplan referendum af te schaffen

De coalitiepartij zou daarmee zijn afgedwaald van de oorspronkelijke idealen, schrijven de leden in een opiniestuk in de Volkskrant.

De kritische leden hebben de naam Opfrissing aangenomen voor hun protest. Op de website van de groep staat dat er ongeveer tachtig mensen bij betrokken zijn. Er zitten bekende namen tussen zoals oud-Kamerlid Boris van der Ham.

''Een van de missies van D66 is om mensen te betrekken bij de politiek en onvrede en alternatieve opvattingen een stem te geven'', schrijven de leden in het opiniestuk. ''Daarom verzetten we ons tegen de conservatieve reflex die nu in de mode lijkt. De afstand tussen samenleving en politiek moet worden verkleind, juist meer democratische inspraak is nodig.''

Afschaffing

In februari heeft de Tweede Kamer ingestemd met het afschaffen van de wet die het voor burgers mogelijk maakt een raadgevend referendum te organiseren. Naast VVD, CDA, D66 en ChristenUnie stemde ook SGP voor de afschaffing. Het plan moet nog door de Eerste Kamer worden goedgekeurd.

De coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie besloten in het regeerakkoord afscheid te nemen van het raadgevend referendum. Het kabinet concludeert dat het “niet heeft gebracht wat ervan verwacht werd”.

Democratisch middel

De oppositiepartijen zijn voor het referendum. Zij zien het als een democratisch middel voor burgers om de politiek te corrigeren en bij te sturen. In het verkiezingsprogramma van D66 staat dat het raadgevend referendum moet worden “omarmd” en dat ervan moet worden geleerd.

De wet die het raadgevend referendum mogelijk maakte heeft sinds de introductie in 2015 twee keer geleid tot een referendum: over het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne en over de Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten (Wiv).

