'Belevingsvlucht' Lelystad krijgt kritiek nog voordat vliegtuig opstijgt

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft voor vijf uur lang een Boeing 737-800 van Transavia gehuurd.

Zo kan een beeld worden geschetst van wat de mensen in Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Flevoland en Noord-Holland te wachten staat als Lelystad Airport in 2020 open gaat voor de burgerluchtvaart.

Maar, zo benadrukt het ministerie, de vlucht is niet bedoeld om het besluit rond Lelystad Airport te herzien.

Dat steekt de verschillende actiegroepen, die zich inmiddels hebben verenigd in de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL). De organisatie bestempelde de belevingsvlucht in een verklaring al als een "niet realistische vliegshow". "We beschouwen het als een politieke aangelegenheid", zegt Mijndert Ververs, woordvoerder van de SATL.

Lelystad moet in de toekomst vluchten van het overvolle Schiphol overnemen. De internationale luchthaven zit tegen zijn grenzen aan wat betreft groei van het aantal vluchten.

Geen protest

"We houden geen groot protest. Dat is te veel eer voor dat ene vliegtuig", laat Jules van der Weerd van actiegroep Hoog over Wezep aan NU.nl weten. Ook deze organisatie is net als zeventien andere actiegroepen uit zes verschillende provincies aangesloten bij SATL.

Het grootste punt van kritiek van de actiegroepen is het gebrek aan representativiteit. Straks vliegt er één toestel over terwijl de bewoners op termijn 45.000 starts en landingen per jaar te verduren krijgen. "Alsof je de irritatie van een lekkende kraan met één druppel water wil simuleren", staat in de verklaring van SATL.

Daarbij is het testtoestel leeg waardoor er op bepaalde momenten minder stuwkracht nodig is en er dus ook met minder geluid kan worden gevlogen.

Bij Wezep, een dorp aan de rand van de Veluwe, wordt er bovendien horizontaal gevlogen terwijl er in werkelijkheid wordt gestegen. Dat betekent volgens Van der Weerd drie keer zoveel lawaai.

"Het is geen goed idee om met één vliegtuig te vliegen. Straks krijgen we acht van die toestellen per uur over ons heen van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat."

Beeld

Ook de politiek zet vraagtekens bij het nut van de belevingsvlucht. GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger benadrukt eveneens dat één enkele vlucht niets zegt over de frequentie waar bewoners straks mee te maken krijgen. "Vraag aan de mensen die rond Schiphol wonen wat voor een impact zo'n vliegveld heeft", zegt Kröger.

Ze is woensdagmiddag op verschillende locaties aanwezig om de testvlucht zelf te kunnen zien en te horen. GroenLinks vindt al langer dat Lelystad Airport helemaal niet open moet gaan voor de burgerluchtvaart.

Volgens Eppo Bruins van de ChristenUnie, de belevingsvlucht kwam er op zijn initiatief, is er geen sprake van een officiële geluidsmeting. "Tijdens een eerder gehouden geluidssimulatie werden bewoners wantrouwend. Toen heb ik er op aangedrongen een echte vlucht te laten overvliegen", zegt Bruins.

"We willen mensen laten beleven wat het betekent wanneer er een vliegtuig op 1.830 meter hoogte overvliegt. Zo krijgen ze een beeld bij de getallen." Bruins begrijpt dat deze ene vlucht geen recht doet aan de toekomstige werkelijkheid. "Ik kom uit de wetenschap, ik weet wanneer iets representatief is."

Hij begrijpt ook de kritiek van de actiegroepen dat de vlucht weinig zegt over de werkelijke geluidshinder. "Natuurlijk gaat het ook om het geluid. Maar soms zie je ook afbeeldingen van vliegtuigen die nog net niet de dakpannen raken. Nu kunnen we een idee geven van hoe hoog het echt is."

Een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laat weten dat de vlucht wel degelijk is bedoeld voor omwonenden om het geluid van een vliegtuig te ervaren.

Er worden woensdag elf meetpunten opgesteld. De resultaten worden samen met de belevingen van de bewoners verzameld. Een eindevaluatie van die resultaten wordt uiteindelijk aan minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterschappen) aangeboden.

Spookverhalen

VVD'er Remco Dijkstra is niet direct enthousiast over de vlucht, maar hij hoopt dat daardoor wel de "spookverhalen" verdwijnen. "Het was niet ons idee, maar ik hoop dat het bijdraagt aan een zuivere discussie", zegt Dijkstra.

"We willen graag het vertrouwen herwinnen van de mensen. Tegelijkertijd weet ik ook dat sommige tegenstanders van Lelystad Airport altijd tegen zullen blijven."

Bovendien, zegt Dijkstra, valt er in sommige gevallen wel wat af te dingen op de klachten. "Hoe vaak zijn mensen thuis? Overdag werk je en heb je ook geen last van de vliegtuigen."

Daarmee wil Dijkstra niet bagatelliseren. "Er zijn veel fouten gemaakt, ook in het verleden. Dat erkennen we. We zijn nu op een punt aangekomen dat we weer serieus naar de toekomst moeten kijken. Uiteindelijk moet er een vliegveld bij zodat Schiphol verder kan groeien".

