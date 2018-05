Oppositie dringt aan op onafhankelijk onderzoek naar verdwenen alcoholnotulen

"Deze situatie doet mij erg veel denken aan het bonnetje van Teeven", zei SP-Kamerlid Henk van Gerven dinsdag in een Kamerdebat over de kwestie.

Een onderzoek van de Rijksrecherche zou volgens de SP'er aan alle twijfel een eind maken. "Als zij niks vinden, dan is het klaar. De onderste steen moet boven komen. Dat zou goed zijn voor geloofwaardigheid van de politiek", aldus Van Gerven.

Kartel

Het gaat om stukken van een overleg van 7 maart 2008 die inzicht kunnen bieden in de mogelijke betrokkenheid van het ministerie bij kartelvorming die ertoe heeft geleid dat supermarkten geen gebruik mogen maken van Ageviewers, een apparaat dat leeftijdscontroles bij het verkoop van alcohol effectiever uitvoert dan bestaande controles door kassamedewerkers.

Vlak na het overleg uit 2008 werd door de branchevereniging Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) besloten dat supermarkten geen gebruik mochten maken van Ageviewers. De rechter oordeelde dat dat neerkomt op het maken van verboden kartelafspraken.

'Geen toeval'

De Tweede Kamer probeert er al jaren achter te komen wat er nu precies tijdens de overleggen tussen ambtenaren en de alcohollobby is besproken en in het bijzonder tijdens het overleg van 7 maart 2008.

Maar precies deze notulen van de vergadering zijn verdwenen. Om precies te zijn gaat het om de tweede pagina, waar het agendapunt met betrekking tot Ageviewers besproken zou zijn. "Dat kan toch geen toeval zijn?", aldus Van Gerven.

Coalitiepartijen VVD, D66 en CDA wijzen erop dat de Erfgoedinspectie op dit moment nog onderzoek doet , maar SP en GroenLinks hebben liever dat een onafhankelijke partij dat doet. Van Gerven stelt voor de Rijksrecherche in te schakelen, omdat de Erfgoedinspectie aan een ministerie is gelieerd en daarmee niet onafhankelijk is.

Volgens Voortman is een onafhankelijke partij nodig om de schijn van belangenverstrengeling tegen te gaan. "Anders blijft dit dooretteren", aldus Voortman.

Oproep

Staatssecretaris Blokhuis zei er begrip voor te hebben dat de Kamer opheldering wil. "Ik wil het ook weten", zei hij. Maar volgens de staatssecretaris moet er wel eerst worden vastgesteld dat de tweede pagina heeft bestaan.

Uit onderzoek van de Auditdienst Rijk, de interne auditdienst van de Rijksoverheid, is niet naar voren gekomen dat die tweede pagina bestaat. Tegelijkertijd begrijpt hij dat het logisch is dat er een tweede pagina van de notulen moet zijn.

Hij doet, net als zijn voorganger Martin van Rijn, dan ook de oproep aan betrokkenen die bewijs hebben dat de tweede pagina van de notulen bestaan, naar voren te komen.

Een onafhankelijk onderzoek raadt Blokhuis niet aan, omdat er volgens de staatssecretaris al veel is onderzocht. Als een meerderheid van de Kamer echter aandringt op een onderzoek van de Rijksrecherche, dan zal hij dat niet in de weg zitten.

Niet eerste keer

Hij voegde eraan toe dat hij geen indicatie heeft dat zijn ministerie gecoördineerd documenten laat verdwijnen en graag vooruit wil kijken. SP'er Van Gerven herinnerde bewindsman het niet de eerste keer is dat het ministerie een bedenkelijke rol speelt in de naleving van de lijftijdcontroles.

In 2015 maakte het departement een einde aan de inzet van loktieners in cafés in Utrecht. Het radioprogramma Argos onthulde in 2015 dat ambtenaren van Volksgezondheid bijbehorende interne mails en correspondentie met de gemeente Utrecht had vernietigd.