Over drie jaar definitief geen chloortreinen meer in Nederland

AkzoNobel vervoerde de erg giftige stof, die bijvoorbeeld wordt gebruikt om kunststof te maken, tientallen jaren lang 's nachts per spoor door Nederland naar de chemische fabrieken in en rond Rotterdam. Langs de route was uit angst voor een ongeluk veel verzet tegen de transporten. Het chemieconcern heeft steeds volgehouden dat het veilig was.

Aan de gewone, geregelde chloortransporten over het spoor kwam in 2006 al een einde. Maar als de chloorfabriek van AkzoNobel in Rotterdam voor bijvoorbeeld onderhoud even stilligt, mag het bedrijf per trein chloor uit Duitsland halen. AkzoNobel bouwt nu met steun van het Rijk een tweede productielijn, die in 2021 moet gaan draaien. Dan is er voortaan altijd Nederlands chloor beschikbaar en is import uit Duitsland overbodig.

Van Veldhoven is "heel blij dat we nu zover zijn". Ze wijst erop dat "we het hier al jaren over" hebben. "Mensen maken zich zorgen over wagons vol chloor. Mooi dat AkzoNobel deze zorgen heeft erkend, herkend en zich heeft ingespannen voor het vinden van oplossingen."

Storing

In 2019 rijdt er nog nog een tiental chloortreinen door Nederland, omdat de fabriek in de Rijnmond dan voor onderhoud stilligt. Twee jaar later gebeurt dat nog eens. Ook als er een storing is, moet mogelijk chloor uit Duitsland komen, maar dat is nog nooit nodig gebleken.