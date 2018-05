Oud-VVD'er Geert Dales verkozen tot voorzitter 50PLUS

Dales genoot de steun van onder anderen partijleider Henk Krol en oprichter en senator Jan Nagel. Toch was de stemming allesbehalve unaniem. Van de 253 geldige stemmen waren er 182 voor Dales, en 48 tegen. Daarnaast stemden 23 mensen blanco.

De nieuwe voorzitter erkende dat de aanwezige leden zich niet eensgezind achter hem schaarden. "Ik weet dat er tegenstemmen zijn geweest. Zo'n zeventig leden die het of niet zien zitten of afwachten", aldus Dales. "Ik beschouw dat als een grote opdracht. Ik vind het goed dat dit op tafel ligt, dan weet je waar je aan toe bent."

Een deel van het congres was niet toegankelijk voor de pers, nadat de partij de afgelopen weken veelvuldig negatief in het nieuws is geweest. Er was onenigheid over de jaarrekeningen en enkele leden gingen bij een vergadering van de Overijsselse afdeling met elkaar op de vuist.

Zoetelief

De fracties in de Eerste en Tweede Kamer keerden zich bovendien tegen scheidend voorzitter Jan Zoetelief en deze maand stapten Zoetelief en secretaris Hylke ten Cate op nadat de rest van het partijbestuur al was vertrokken.

Zoetelief hield uiteindelijk de eer aan zichzelf en trok zich eerst terug als voorzitter en later ook als kandidaat. De kersverse voorzitter Dales bedankte Zoetelief nog wel voor het werk dat hij voor de partij heeft verricht.