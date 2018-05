Partijvoorzitter wil dat integriteit hoofdthema binnen VVD wordt

Van der Wal verklaarde te "balen" dat haar partij steeds de lijstjes met integriteitskwesties aanvoert.

De liberalen hadden de afgelopen jaren te kampen met vele affaires rond Haagse en lokale politici die in opspraak kwamen. Van der Wal vindt dat niet kunnen. "Wij moeten van onbesproken gedrag zijn", zei ze. Ze riep de leden op hieraan bij te dragen.

Van der Wal zei zich zorgen te maken over de toekomst van de VVD, hoewel die al acht jaar de grootste partij is. "Als we achterover leunen gaat het niet goed met de VVD. Dan gaan we van heel groot naar heel klein."

Van der Wal denkt dat de partij op termijn 60.000 leden zou kunnen tellen, ruim een verdubbeling van het huidige aantal.

Rutte

De start van het nieuwe kabinet was "niet heel makkelijk". Regeren met vier partijen is veel complexer dan met twee. Het kost meer tijd en afstemming. Toch heeft Rutte III in de eerste zeven maanden van zijn bestaan een aantal grote onderwerpen tot een goed einde gebracht.

Premier Mark Rutte zei dat zaterdag het congres. Rutte wees op het besluit om op termijn te stoppen met de gaswinning in Groningen, de sluiting van kolencentrales en het doorhakken van knopen over de voorjaarsnota, de tussenstand van de begroting. Rutte noemde die "een testcase" voor het kabinet.

Dividendbelasting

De premier gaf toe dat hij in debatten over de dividendbelasting heeft staan "stuntelen". Het kabinet wil deze belasting die bedrijven moeten betalen over het dividend aan aandeelhouders schrappen.

De oppositie is tegen dit plan, dat 1,4 miljard kost. Enkele weken terug steunden vrijwel alle oppositiepartijen een motie van afkeuring tegen Rutte in dit dossier.

Thema's

De twee belangrijkste politieke thema’s voor de komende jaren zijn volgens Rutte de EU en de strijd tegen het klimaatprobleem. De premier zei dat zijn denken over Brussel in de laatste jaren is veranderd. Aanvankelijk keek hij vooral naar het nut dat de unie heeft voor zaken als economie en werkgelegenheid.

Maar nu de wereld steeds instabieler wordt, beseft hij dat Nederland afhankelijk is van internationale samenwerkingsverbanden, zoals de NAVO, de VN en ook de EU.