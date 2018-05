GroenLinks-Kamerlid Van Tongeren voorgedragen als wethouder Den Haag

Dat maakt de Haagse GroenLinks-afdeling vrijdag bekend.

Momenteel onderhandelen Groep De Mos, VVD, D66 en GroenLinks in Den Haag over een college. Naar verwachting zijn de partijen er bijna uit.

Van Tongeren zit sinds 2010 in de Tweede Kamer voor GroenLinks. De afgelopen jaren heeft ze zich nadrukkelijk beziggehouden met het gasdossier. Daarvoor was ze onder andere directeur van Greenpeace.

Van Tongeren werkte aan een duurzaam en groen profiel in de Kamer. Zo belandde ze in zeven edities van de Duurzame 100 van dagblad Trouw. In 2015 werd ze tweede in de lijst Groenste Politicus van Natuurmonumenten.

Lijst

Dat was voor GroenLinks voorafgaand aan de Tweede Kamerverkiezingen vorig jaar in maart niet genoeg om Van Tongeren op de kieslijst te zetten. Achter de schermen klonk het dat Van Tongeren juist ontbrak aan een duurzaam en groen profiel.

Dankzij een campagne van Van Tongeren zelf, zette de partijleden haar alsnog op plek zes. GroenLinks behaalde uiteindelijk veertien zetels.

"Ik kijk er enorm naar uit om samen met de bewoners van Den Haag aan de slag te gaan", laat Van Tongeren op de partijsite weten.

"We zullen haar missen in de Tweede Kamer", reageerde GroenLinks-leider Jesse Klaver via Twitter weten.

Van Tongeren behaalde bijna 26.000 voorkeursstemmen bij de laatste verkiezingen. Alleen Klaver, Kathalijne Buitenweg en Isabelle Diks waren populairder bij de GroenLinks-stemmers.

Eerder werd al bekend dat Linda Voortman de Haagse fractie waarschijnlijk inruilt voor een wethouderschap in Utrecht. Wie beide Kamerleden gaan opvolgen, staat nog niet vast. Laura Bromet en Wim-Jan Renkema staan respectievelijk op plek 15 en 16.