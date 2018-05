Minister Hoekstra overweegt teugels Belastingdienst strakker aan te trekken

Onder aanvoering van PVV'er Tony van Dijck vroeg de voltallige oppositie woensdag de Belastingdienst, die onder het ministerie van Financiën valt, als groot project aan te wijzen.

In dat geval is de verantwoordelijke bewindspersoon verplicht de Kamer uitgebreid en regelmatig te informeren over de voortgang van het hersteltraject. "Zo houdt de Kamer een vinger aan de pols", zei Van Dijck.

Hoekstra staat hier niet op voorhand afwijzend tegenover. "Ik snap de behoefte. We willen vooral de problemen oplossen", zei de bewindsman. Hij moet het voorstel eerst bespreken met Menno Snel, de staatssecretaris op zijn departement die verantwoordelijk is voor de fiscus.

Vertrekregeling

De Algemene Rekenkamer concludeerde vorige week op Verantwoordingsdag wederom dat er nog veel problemen zijn bij de Belastingdienst. De organisatie kwam tot acht zogenoemde 'onvolkomenheden'.

Vooral de reorganisatie, waarbij vijfduizend werknemers moesten vertrekken, blijft een zorgenkindje bij de Belastingdienst.

Sinds 2015 konden werknemers zich aanmelden voor de riante, vrijwillige vertrekregeling. In plaats daarvan zouden er vijftienhonderd nieuwe mensen met kennis van moderne techniek worden aangetrokken.

Uiteindelijk besloten te veel mensen die ook nog eens de nodige kennis en ervaring met zich meenamen bij de Belastingdienst te vertrekken, terwijl de werving het afgelopen jaar achterbleef.

De problemen zijn ook nog niet in 2017 opgelost, concludeerde de Rekenkamer. Er zijn zorgen over "de continuïteit van de primaire processen". Daarmee wordt in zekere zin gezegd dat de belastinginning gevaar loopt, de belangrijkste taak van de Belastingdienst.

Eigen minister

De Belastingdienst een 'eigen minister' geven, een wens van 50Plus-Kamerlid Martin van Rooijen, vindt Hoekstra geen goed idee. "Dat is niet de oplossing van het probleem", zei de bewindsman.

Hoekstra erkende de belabberde situatie bij de fiscus en herhaalde dat de problemen groot, complex en hardnekkig zijn. "We werken er met man en macht aan. Er wordt voortgang geboekt, maar het is een kwestie van een lange adem."

Extra geld is hier volgens Hoekstra niet de oplossing, het gaat nu om het werven van de juiste mensen die de ICT-problemen het hoofd kunnen bieden.

