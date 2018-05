Minister Blok zegt dat verkiezingen Venezuela niet eerlijk zijn verlopen

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken zei dinsdag in de Tweede Kamer dat de verkiezingen in Venezuela niet vrij en onafhankelijk zijn verlopen. Het Zuid-Amerikaanse land is het grootste buurland van het koninkrijk.

De Venezolaanse oppositie boycotte de verkiezingen. Veel tegenstanders van Maduro zitten in de gevangenis of zijn gevlucht. De economie is er heel slecht aan toe. "Het land is een goed voorbeeld van hoe je een economie helemaal naar de vernieling kunt helpen", aldus Blok.

Veel mensen vluchten uit het land naar Colombia, maar ook naar Aruba, Bonaire en Curaçao. In de Tweede Kamer leven veel zorgen over de vluchtelingenstroom naar de Benedenwindse eilanden.

EU

Ook volgens EU-buitenlandchef Federica Mogherini voldeden de verkiezingen in de verste verte niet aan de internationale standaarden. De resultaten zijn mede vanwege de lage opkomst niet geloofwaardig, aldus de Italiaanse. Zij spreekt van een gebrek aan respect voor politiek pluralisme, democratie, transparantie en de rechtsstaat. Mogherini roept de regering op politieke gevangenen vrij te laten en de democratie te herstellen.

Mogelijk zal de EU de sancties aanscherpen. Zoals vorige maand al aangekondigd, zullen de EU-lidstaten ''adequate maatregelen’’ overwegen.

Sancties VS

De Amerikaanse president Donald Trump kondigde maandag de nieuwe sancties tegen Venezuela aan. De VS erkent, net als Nederland, de uitslag niet.

Het is Amerikanen nu verboden om aan financiële transacties deel te nemen die te maken hebben met de Venezolaanse staatsschuld of met de schulden van staatsbedrijven.

De Venezolaanse president Nicolás Maduro noemt de nieuwe sancties die de VS zijn land hebben opgelegd een belediging van de nationale waardigheid. Volgens Madura veroorzaken de sancties dat zijn volk lijdt.

Caracas heeft kort na het bekend worden van de Amerikaanse maatregelen een topdiplomaat op de Amerikaanse ambassade twee dagen de tijd gegeven om het land te verlaten. Zaakgelastigde Todd Robinson wordt verdacht van samenzwering tegen de Venezolaanse regering.