Toch geen onderzoek kabinet naar terughalen IS-kinderen

"De kinderen moeten daar weg. Ze moeten daar niet in een kamp zitten", zei Grapperhaus dinsdag nog. Maar premier Mark Rutte zei woensdag dat het kabinetsbeleid ongewijzigd blijft. Dat wil zeggen dat Nederland geen IS-kinderen actief zal terughalen.

Ook de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) weerspreekt de minister. "Het kabinet heeft geen actief terughaalbeleid van volwassen uitreizigers naar IS gebied en hun minderjarige kinderen die in dat gebied verblijven", zegt de NCTV woensdag tegenover NRC Handelsblad.

Een woordvoerder van het kabinet stelt nu dat de uitspraken van Grapperhaus betrekking hadden op een specifieke zaak.

Noord-Syrië

De rechtbank in Rotterdam oordeelde vorige maand dat een Nederlandse vrouw die in een kamp in Noord-Syrië zit, en die haar rechtszaak hier wil bijwonen, moet worden uitgeleverd. Het is belangrijk dat alles wordt gedaan om haar in Nederland te krijgen, vindt de rechtbank.

Naar die specifieke zaak doet de NCTV nu onderzoek, aldus de woordvoerder. ''We onderzoeken hoe we die uitspraak kunnen uitvoeren." Over de inhoud van het onderzoek, of hoelang het gaat duren, kon ze niets zeggen.

Eerder heeft de Kinderombudsman er al voor gepleit om deze kinderen weg te halen. Ook D66 en ChristenUnie willen dit, maar VVD en CDA voelden er niets voor. Premier Mark Rutte zei in april nog dat de Nederlandse regering de kinderen niet zou terughalen omdat het sturen van Nederlanders naar het oorlogsgebied waar de Syriëgangers vastztitten een een te groot risicozou zijn.