Strafmaat voor aanzetten tot haat en geweld verdubbeld naar twee jaar

Dat staat in een voorstel om de strafrechtelijke aanpak van veelvoorkomende criminaliteit te versterken. Dat is voor advies voorgelegd aan onder meer het Openbaar Ministerie (OM) en de Raad voor de Rechtspraak.

Grapperhaus wil ook een maximale celstraf van twee jaar op misbruik van seksueel beeldmateriaal instellen. Die maatregel is ook bedoeld om wraakporno te kunnen aanpakken, zoals al in het regeerakkoord is afgesproken.

Daarnaast is het zogenoemde pooierverbod verder uitgewerkt. Wie als bijvoorbeeld chauffeur of bodyguard hand- en spandiensten verleent aan de illegale prostitutie, kan daarvoor straks maximaal vier jaar de gevangenis in gaan.

Kindermishandeling

Ook tegen kindermishandeling wil Grapperhaus strenger gaan optreden. Als het aan de minister ligt begint de verjaringstermijn voortaan niet meer op de dag dat de mishandeling plaatsvindt, maar pas op de dag dat het slachtoffer 18 jaar wordt.

Plegers van woninginbraken op klaarlichte dag en deelnemers aan een criminele organisatie kunnen eveneens op langere celstraffen rekenen. Datzelfde geldt voor mensen die brandweerlieden of ambulancemedewerkers bij hun werk bewust voor de voeten lopen.

Ram- en plofkraken

Per 1 mei is het OM ook hogere straffen gaan eisen voor ram- en plofkraken. De strafeis voor het plegen van een plofkraak in een gebouw met woningen is van vijftien maanden naar vier jaar cel gegaan.

De verhoging is ingesteld omdat overvallers volgens Justitie steeds vaker zware explosieven gebruiken bij het plegen van een plofkraak, wat brand- en instortingsgevaar voor panden en omwonenden oplevert.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!