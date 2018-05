Kamer wil niet tornen aan vliegplafond Schiphol

Tot 2021 mag de luchthaven 500.000 vliegbewegingen per jaar maken, maar dat aantal wordt dit jaar waarschijnlijk al gehaald waardoor groei er de komende jaren niet in zit.

De afspraak was om vakantievluchten over te hevelen naar het nog te bouwen Lelystad Airport zodat er weer ruimte ontstaat om te groeien. Maar de opening van het vliegveld in de Flevopolder werd eerder dit jaar uitgesteld tot 2020.

VVD'er Remco Dijkstra pleitte er daarom eerder op de dag voor om de grens op te rekken zodat het vestigingsklimaat en daarmee de economische groei niet in gevaar komt. Naar schatting komt het aantal starts en landingen op termijn uit op jaarlijks 590.000.

Tegen

Maar de overige drie regeringspartijen zien dat niet zitten. Hoewel D66-Kamerlid Jan Paternotte het belang van Schiphol voor de Nederlandse economie benadrukt, ziet hij verdere groei niet zitten. "Wij zeggen 'nee' tegen zoveel mogelijk vliegbewegingen nu de opening van Lelystad is uitgesteld. Tot 2021 gewoon niet."

CDA-Kamerlid Mustafa Amhaouch denkt daar net zo over. "Wij willen pas na 2020 kijken hoe Schiphol verder kan groeien." Hij hamert op het belang voor een betrouwbare overheid, dan moet je ook staan voor de gemaakte afspraken, vindt de christendemocraat.

Ook Eppo Bruins van de ChristenUnie vindt dat de gemaakte afspraken gerespecteerd moeten worden.

Bijna de volledige oppositie vindt dat de luchtvaartsector sowieso een halt moet worden toegeroepen in het belang van omwonenden en het milieu.

Regeerakkoord

Ook houden verschillende partijen de VVD voor dat er in het regeerakkoord duidelijke afspraken zijn gemaakt over het aantal vluchten van Schiphol. "In het regeerakkoord staat een half miljoen vliegbewegingen. Is dat nu anders?”, wilde PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk weten.

Maar dat is wat Dijkstra betreft niet aan de orde. De mogelijkheid bestaat om milieuwinst dankzij minder vervuilende en stillere vliegtuigen in te zetten voor groei van het vliegverkeer. In dat kader moet het VVD-plan ook worden gezien.

Toch ziet Dijkstra zelf ook dat zijn oproep vooralsnog geen gehoor vindt. "De grens staat nog gewoon op 500.000. Ik zie nog geen meerderheid die dat wil wijzigen."

