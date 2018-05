Blok wil ambassadeur Israël nog niet ontbieden om protesten Gazastrook

Hoewel Blok onthutst is door het grote aantal doden, wil hij nog geen conclusies trekken. Daar is eerst "een grondig onderzoek" voor nodig, zei hij dinsdag tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer.

Volgens Blok zijn er verschillende lezingen over de gebeurtenissen van maandag. Zo wijst de bewindsman erop dat Israël het recht heeft geweld toe te passen. Anderzijds, stelt Blok, is er een lezing dat er excessief geweld is toegepast. "We hebben meer onderbouwing nodig", zei de minister, die daaraan toevoegde geen conclusies op basis van videobeelden te willen trekken.

SP, PvdA, Denk, GroenLinks en regeringspartij D66 vinden dat niet genoeg. Zij pleiten ervoor de Israëlische ambassadeur wel te ontbieden. "Israël heeft een bloedbad aangericht in openluchtgevangenis Gaza", aldus D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma.

Sadet Karabulut van SP wijst erop dat het Israëlische leger met scherp heeft geschoten op ongewapende burgers. Ook zouden demonstranten in de rug zijn geschoten en zijn er kinderen onder de slachtoffers.

Zij verwees naar Amnesty International, dat het optreden van Israël heeft veroordeeld. Volgens de mensenrechtenorganisatie zijn internationale afspraken geschonden en is er "buitensporig geweld" gebruikt. Volgens Amnesty zou er door Israël moedwillig zijn gemoord. "Een oorlogsmisdrijf", aldus Amnesty.

Onderzoek

Erg veel vertrouwen in een onderzoek naar het optreden van Israël heeft een deel van de Kamer niet. Zij wijzen erop dat onafhankelijke onderzoeken van de VN geblokkeerd worden door de VS.

Volgens Karabulut verschuilt het kabinet zich achter dat onderzoek, dat er niet zal komen, zodat het geen politieke stelling hoeft te nemen en de acties van Israël niet hoeft te veroordelen.