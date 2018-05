VVD wil Schiphol harder laten groeien dan afgesproken

"Voor de VVD is een slot op de luchtvaart geen optie. Dat is funest voor ons vestigingsklimaat en voor de economie, en het kost banen", laat VVD-Kamerlid Remco Dijkstra dinsdag aan NU.nl weten.

De grootste regeringspartij wil gecontroleerde groei van Schiphol boven de 500.000 vliegbewegingen mogelijk maken. Dijkstra: "Ik zal de minister vragen om in overleg met de sector en belanghebbenden te treden om die groei veilig en met zo min mogelijk hinder te realiseren."

De VVD morrelde eind 2016 ook al aan de gestelde bovengrens voor Schiphol. De partij riep toen op de behaalde milieuwinst door schonere en stillere vliegtuigen in te zetten voor meer vliegbewegingen.

Dit keer pleit de partij enkel voor "een trendmatige groei" van de luchthaven. Een zelfopgelegde grens van 500.000 vliegbewegingen past daar wat de VVD betreft niet meer bij.

Later op de middag debatteert de Tweede Kamer met minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) over Schiphol en Lelystad Airport.

Plafond

Het kabinet geeft Schiphol de ruimte om in 2020 tot maximaal 500.000 vliegbewegingen te groeien. Het afgelopen jaar werd dat aantal al bijna bereikt. De komst van Lelystad Airport moet Schiphol meer groeimogelijkheden geven door vooral vakantievluchten over te nemen. Op termijn moet de regionale luchthaven doorgroeien tot 45.000 vliegbewegingen per jaar.

Vanuit de luchtvaart wordt de druk opgevoerd om verder te kunnen groeien. KLM-baas Pieter Elbers riep afgelopen zondag op nogmaals naar verdere groeimogelijkheden van Schiphol te kijken.

Maar het verzet hiertegen wordt eveneens heviger. Uitgerekend op dinsdag lieten omwonenden van zes vliegvelden in Nederland, waaronder Schiphol, weten hun krachten te bundelen. Zij roepen het kabinet gezamenlijk op prioriteit aan de gezondheid van mensen, het milieu en het klimaat te geven.

Waarschuwing

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) concludeerde in april dat bij alle discussies over de groei van Schiphol te weinig naar veiligheid wordt gekeken. Dat was destijds de tweede waarschuwing van de OVV aan het adres van Schiphol in een jaar tijd.

Voor de VVD is dat geen reden om de gemaakte afspraken in stand te houden. "Nederlanders pakken voor hun welverdiende zonvakantie graag het vliegtuig. Gecombineerd met toenemend vrachtverkeer en vele transferpassagiers via onze mainport betekent dat groei van de luchtvaart", aldus Dijkstra.