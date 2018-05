Kabinet gaat verkoop rookvrije sigaretten aan banden leggen

"Rond dit soort producten wordt vaak een imago geschetst dat ze een slim alternatief zijn voor gewoon roken", stelt Blokhuis. Dat is volgens hem misplaatst, "want je kunt er dodelijk ziek van worden".

De staatssecretaris verwijst naar onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Volgens het instituut is nog niet precies te zeggen wat de schadelijke gevolgen zijn van elektronische apparaten als de iQOS van fabrikant Philip Morris.

Het verschil tussen een apparaat als de iQOS en de reguliere sigaret, is dat bij de eerstgenoemde de tabak verhit in plaats van verbrand wordt. Dergelijke apparaten zijn sinds vorig jaar in Nederland te koop.

Nicotine

"Veel tabaksgerelateerde ziekten ontstaan pas na langere tijd", aldus het RIVM. "Wel is duidelijk dat emissies van de tabakssticks die verhit worden met de iQOS, onder meer nicotine, kankerverwekkende stoffen en andere stoffen bevatten."

Anderzijds denkt het RIVM dat de apparaatjes "waarschijnlijk minder schadelijk" zijn dan gewone sigaretten.

Alternatieven

Philip Morris vindt dat die laatste conclusie 'onderbelicht' blijft en noemt de voorstellen van Blokhuis ''een gemiste kans''. ''Je beschermt de traditionele rookwaren door alles over een kam te scheren'', stelt de woordvoerder van Philip Morris Nederland.

''Stoppen met roken of er nooit mee beginnen is natuurlijk de beste optie'', zegt hij. ''Maar we zouden graag zien dat de overheid een open blik houdt voor rookloze alternatieven. Die zijn niet geheel risicovrij, maar potentieel een stuk minder schadelijk voor de gezondheid.''

