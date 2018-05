Defensie betaalt schadevergoeding aan weduwe omgekomen Mali-militair

Defensie en advocaat Michael Ruperti van de weduwe Jennifer Schouten bevestigen vrijdag een bericht hierover in het AD. Het geld is onder meer bedoeld als compensatie voor het verlies aan inkomen voor de vrouw en haar dochter.

Onderdeel van de overeenkomst is dat geen uitspraken worden gedaan over de hoogte van het bedrag, zegt Ruperti. Over het smartengeld wordt nog gesproken. Defensie heeft daarvoor 20.000 euro geboden, een standaardbedrag voor zogeheten affectieschade.

Gesprek

Maar met dat bedrag is de weduwe het, net als de andere nabestaanden, oneens. De minister heeft echter in de Tweede Kamer gezegd bereid te zijn daarover in gesprek te gaan, stelt Ruperti. Dat gesprek moet nog plaatsvinden.

Met de partner van de omgekomen militair Kevin Roggeveld is nog geen overeenkomst over de schadevergoeding voor onder meer het verlies aan inkomen, aldus Ruperti. "Dat gaat wel goed komen", zegt de advocaat.

Granaat

De militairen Henry Hoving (29) en Kevin Roggeveld (24) kwamen in 2016 in Mali om door de ontploffing van een granaat tijdens een oefening met een 60 mm-mortier. Met de munitie was veel mis.

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) stelde in een onderzoek naar het ongeval dat Defensie ernstig is tekortgeschoten in de zorg voor de veiligheid van de uitgezonden militairen. De mortiergranaten waren onveilig en de medische voorzieningen waren onvoldoende.

Het rapport leidde uiteindelijk tot het aftreden van de toenmalige minister van Defensie Jeanine Hennis.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!