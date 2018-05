Minister Van Nieuwenhuizen spreekt met Franse collega over onrust Air France

Vrijdagmiddag werd bekend dat de topman van de Frans-Nederlandse organisatie opstapt vanwege het arbeidsconflict aan Franse zijde. Vakbonden eisen een loonsverhoging van ruim 5 procent, maar de top van Air France wil niet verder gaan dan 7 procent verdeeld over vier jaar.

Van Nieuwenhuizen: "Ik vind het een dusdanig zorgwekkende situatie dat we alles nauwlettend volgen en voortdurend in contact staan met KLM. Het is een belangrijk bedrijf voor Nederland. Het is van belang dat we vinger aan de pols houden."

De stakingen en het financiële verlies dat daarbij komt kijken, is moeilijk te verkroppen voor de Nederlandse tak van de onderneming. De kosten bedroegen in Parijs de eerste drie maanden 75 miljoen euro, terwijl KLM in het eerste kwartaal juist goede cijfers liet zien.

Geen belastinggeld

Vanuit de Franse regering, voor 14 procent aandeelhouder van Air France, werd al duidelijk gemaakt dat er geen belastinggeld wordt gebruikt om het bedrijf te helpen.

Voor de Nederlandse staat, voor 5,9 procent eigenaar van KLM, is die vraag wat Van Nieuwenhuizen betreft niet aan de orde. Ook wil ze niet ingaan op de vraag of KLM uit de luchtvaartcombinatie moet stappen.

"Volgende week staat de directievergadering van Air France-KLM gepland waarbij een nieuwe bestuurder met nieuwe plannen wordt gekozen. Dan kijken we hoe we ervoor staan."

'Ga polderen'

Het is niet voor het eerst dat KLM wel orde op zaken stelt met het eigen personeel, terwijl de Fransen het werk neerleggen. Het vorige kabinet had in het najaar van 2015 te maken met eenzelfde situatie.

Wat dat betreft is Van Nieuwenhuizen blij met het Nederlandse overlegmodel waarin werkgevers en werknemers overeenstemming proberen te bereiken over arbeidsvoorwaarden.

"Ga polderen, zou ik zeggen. Dat heeft in Nederland zijn vruchten afgeworpen", aldus de bewindsvrouw.

"Air France-KLM moet een grote slag maken om de concurrentiepositie te verbeteren. Voor een gezonde toekomst is het een absolute voorwaarde dat het bedrijf concurrerender wordt. De huidige ontwikkelingen in Frankrijk zetten dit onder druk", zegt Van Nieuwenhuizen daarnaast.

'Gegokt en verloren'

Vakbond voor cabinepersoneel VNC noemt de situatie bij Air France-KLM maandag "zorgelijk".

Volgens VNC heeft topman Janaillac ''gegokt en verloren" door zijn lot te verbinden aan een raadpleging van de medewerkers van Air France over een loonvoorstel, dat door hen werd verworpen.

De bond zegt uit Franse vakbondskringen te hebben vernomen dat het Franse 'non' grotendeels werd ingegeven door weerstand tegen een eenmalige bonus van rond de 40 procent voor directie en topmanagers bij Air France.

Als gevolg van alle ontwikkelingen kreeg het aandeel Air France-KLM maandag een flinke klap te verduren op de beurzen. Het aandeel sloot uiteindelijk 10 procent lager.