Referendum over donorwet stap dichterbij

In die fase, die loopt van 4 mei tot 14 juni, moeten 300.000 geldige handtekeningen worden opgehaald.

In de nieuwe donorwet, die met een nipte meerderheid is aangenomen door het parlement, staat dat iedereen in principe orgaandonor is, tenzij iemand heeft aangegeven dat niet te willen.

GeenStijl, dat de aanvraag voor de volksraadpleging indiende, ziet graag dat het raadgevend referendum blijft, maar neemt zelf geen inhoudelijk standpunt in over de donorwet. De website keerde zich in het verleden tegen de wetswijziging door te spreken over "orgaanroof" en omschreef voorstanders van de wet als "orgaangraaiers".

Bart Nijman, adjuct-hoofdredacteur van GeenStijl, zei eerder goede hoop te hebben voldoende handtekeningen op te kunnen halen om een volksraadpleging af te dwingen.

Afschaffing referendum

De vraag is echter of het referendum wel zal kunnen plaatsvinden. De Tweede Kamer ging onlangs akkoord met het voorstel van het kabinet om het referendum af te schaffen. Op dit moment ligt de intrekkingswet in de Eerste Kamer, waar de senatoren zich over het voorstel buigen.

Onlangs nodigden zij verschillende staatsrechtgeleerden en politicologen uit voor een vragenronde. De experts waren niet te spreken over de manier waarop het kabinet het referendum afschaft.

Mocht de de afschaffing van het referendum ook in de Eerste Kamer worden aangenomen, vervalt direct de mogelijkheid om nog een referendum over de donorwet te kunnen houden.

De intrekkingswet gaat echter pas in zodra het kabinet zijn handtekening onder de wet heeft gezet. Premier Mark Rutte wilde er eerder niet op vooruitlopen of het kabinet van plan is coulant met het laatste referendum om te gaan.

Minister Bruno Bruins (Volksgezondheid) zei begin april dat de donorwet zich goed leent voor een referendum. "Donorregistratie komt heel dicht bij mensen. Ik kan me goed voorstellen dat dat onderwerp hier geschikt voor is."

