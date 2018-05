Rutte vindt plannen voor Europese begroting onacceptabel

De Europese Unie moet volgens Rutte juist minder uitgeven, omdat de inkomsten door het vertrek van het Verenigd Koninkrijk zullen dalen.

''Dat vraagt om scherpere keuzes en bezuinigingen'', en zeker niet om de voorgestelde stijging van zo'n 1.000 miljard naar 1.300 miljard euro.

De lasten zijn volgens Rutte bovendien niet eerlijk over de lidstaten verdeeld. Nederland verliest volgens de plannen op termijn de korting van zo'n 1 miljard euro die ooit is bedongen op de EU-afdracht.

Terwijl Nederland volgens Rutte "economisch al hard wordt geraakt door Brexit''.

De enige opsteker die de minister-president ziet, is dat de commissie minder wil uitgeven aan de landbouw en achtergebleven regio's en meer aan ''innovatie''. Maar de uitwerking moet wel ''aanzienlijk ambitieuzer'', vindt hij.

Frustratie

Voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker staat open voor discussie met lidstaten die hun jaarlijkse EU-korting na 2020 dreigen te verliezen. "Ik weet dat dit enige frustratie geeft maar zo gaat dit", aldus Juncker die snapt dat de leiders van deze landen "niet bereid zijn te aanvaarden dat met het vertrek van de Britten ook de kortingen verdwijnen".

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) stelt naast de kritieken van Rutte dat ''de EU-begroting erg is gericht op de prioriteiten van dertig of veertig jaar geleden".

"Nederland vindt dat er gemoderniseerd moet worden. Denk aan het beperken van migratie en grensoverschrijdende criminaliteit, en het stimuleren van innovatie", meent Blok.

Voor Blok is het onbespreekbaar dat Nederland zijn korting op de afdracht verliest. ''Nederland draagt veel meer bij dan andere landen, het is niet meer in verhouding. En dat wordt nu nog schever getrokken", aldus de minister.

De strijd is nog zeker niet gestreden, zegt Rutte. ''Er is nog een lange weg van onderhandelingen te gaan.''

Tweede Kamer

Kamerleden lieten zich eerder al negatief uit over de nieuwe EU-begroting die woensdag in het Europees Parlement zijn gepresenteerd.

SP-Kamerlid Renske Leijten noemt het "bizar" dat het budget groeit, terwijl het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat.

Kleiner

Ook de ChristenUnie wil dat "de nieuwe meerjarenbegroting van de Europese Commissie niet groter, maar juist kleiner wordt", zegt Kamerlid Stieneke van der Graaf. Ze pleit voor een "eerlijkere verdeling" van de lasten over de lidstaten.

De VVD is tevreden met de hogere uitgaven in de plannen voor migratie en klimaat, maar vindt ook dat de totale kosten moeten dalen, niet stijgen. ''Nederland moet de komende twee jaar taai en slim onderhandelen", zegt VVD-Kamerlid Anne Mulder.

Oude patronen

D66 is eveneens kritisch, maar dan om andere redenen. Kees Verhoeven stelt dat de unie te veel in oude patronen blijft hangen. "Het is tijd dat de oude Europese economie van landbouwsubsidies plaatsmaakt voor de nieuwe economie van kennisdeling en innovatie."

Hoewel D66 liever niet meer afdraagt aan Brussel, noemt Verhoeven het bij voorbaat uitsluiten van een hogere bijdrage "onverstandig".

Onevenwichtig

"Onevenwichtig en onacceptabel'', noemt Pieter Omtzigt (CDA) de voorstellen. Wat zijn partij betreft, moet er ''een beter voorstel komen waarbij de lasten voor Nederland rechtvaardiger uitvallen''.

Ook PVV'er Vicky Maeijer heeft moeite met de plannen. ''Laat die Europese elite haar eurofiele hobby's uit eigen zak financieren en van ons belastinggeld en onze korting afblijven."

Volgens de PvdA wil de commissie meer geld uitgeven aan het bestrijden van "de grootste problemen van deze tijd''.

Maar de partij is minder te spreken over hoe het voorstel voor Nederland uitpakt. "Het is nu aan premier Rutte om te komen tot een eerlijke verdeling van de rekening'', meent de partij.

Voorzichtig

GroenLinks is gematigd positief. De commissie kiest volgens de partij de juiste koers, maar is nog ''te voorzichtig'' met moderniseren.

Als het aan de commissie ligt, vloeit een groter deel van het geld dat vervuilende industrieën en producenten van plastic moeten betalen voortaan rechtstreeks naar Brussel.

Kamerlid Bram van Ojik vindt dat ''goed en gedurfd''. Dat voorkomt volgens hem concurrentie tussen de lidstaten op belastingen en afdrachten.

