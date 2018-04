Rutte en coalitie zeggen dividendmemo's niet te herkennen

Volg de laatste ontwikkelingen in het debat over de dividendbelasting in ons liveblog.

"Dat stuk van mijn partij beoordeel ik echt anders", zei Rutte woensdag tijdens het debat over de omstreden memo’s over de afschaffing van de dividendtaks. Rutte verdedigt zich tegen het verwijt dat hij wel kennis had van de documenten, maar dat heeft verzwegen.

De andere memo's, waarin staat dat het ministerie van Financiën kritisch is over de gevolgen van de afschaffing van de taks, zei Rutte niet te herkennen. Ook coalitiepartners Alexander Pechtold (D66) en Gert-Jan Segers (CU) zeiden alleen het 'partijstuk' te herkennen.

CDA-leider Sybrand Buma worstelde met zijn herinneringen en wilde niet terugblikken op hoe en wanneer de memo’s ter sprake zijn gekomen. "Ik wil niet bijdragen aan nog meer mist", zei hij.

Vrijgegeven memo's

De mist is ontstaan nadat vrijdag bekend werd dat er wel degelijk memo’s met betrekking tot de dividendbelasting bestaan die gebruikt zijn tijdens de formatie, terwijl Rutte en zijn coalitiepartners de afgelopen maanden herhaaldelijk beweerden dat die er niet waren. Althans, niet dat zij zich kunnen herinneren.

Volgens Rutte had hij direct na het debat over de kwestie in november vorig jaar, toen hij nog zei dat hij geen herinneringen had, op zoek moeten gaan naar documenten. "Dat was beter geweest", zei Rutte.

Terugblikkend denkt Rutte dat het beter was geweest als hij nooit over zijn herinneringen was begonnen. Hij vindt dat de documenten niet openbaar gemaakt horen te worden, omdat het inzicht zou geven in politieke stellingnames en het onderhandelingsproces die in de beslotenheid van een formatie hoort plaats te vinden.

Onderbouwing

De oppositie wilde die memo's graag zien, omdat zij opheldering eisten over de afschaffing van de dividendbelasting. De maatregel stond namelijk in geen enkel verkiezingsprogramma, kost de schatkist jaarlijks 1,4 miljard euro en de coalitie kwam qua onderbouwing niet verder dan dat de afschaffing "een gok" en een "inschatting" zou zijn.

In de dinsdag gepubliceerde memo's staan kritische noten over het voorgenomen plan. Het zou van Nederland een fiscaal doorsluisland maken, buitenlandse aandeelhouders spekken en kunnen leiden tot belastingverhogingen voor Nederlanders.

De betrokken partijleiders zeiden in het debat geen kennis genomen te hebben van deze stukken. Pechtold kwalificeerde het ‘partijstuk’ van de VVD niet als een memo en sloeg daarom niet aan op de roep van de Kamer om meer informatie. Hij hekelde de beeldvorming over de afschaffing die hier mede door veroorzaakt is. Dijkhoff hield het op "niet fraai" en "rommelig".

Oppositie

De oppositie is niet overtuigd van de verklaringen van Rutte en de coalitiepartners. Lilian Marijnissen (SP) verweet hen "collectieve vergeetachtigheid". Volgens Lodewijk Asscher (PvdA) is het van begin af aan de bedoeling geweest om de suggestie te wekken dat er geen memo's bestaan. Jesse Klaver (GroenLinks) noemt het verhaal "ongeloofwaardig".