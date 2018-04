Omstreden memo's zeer kritisch over afschaffing dividendbelasting

Dat en meer staat te lezen in de omstreden memo’s van het ministerie van Financiën over de afschaffing van de dividendbelasting die dinsdagavond door premier Mark Rutte alsnog openbaar zijn gemaakt.​

Eerder verklaarde Rutte en de betrokken partijleiders dat dergelijke memo's niet bestonden of geen herinnering te hebben aan de documenten.

De memo's zijn zeer kritisch over de afschaffing van de belastingmaatregel die de schatkist jaarlijks 1,4 miljard euro zal kosten. Financiën stelt in de de memo's dat met name buitenlandse overheden en een klein deel van de buitenlandse aandeelhouders zal profiteren. Het ministerie waarschuwt ervoor dat de gederfde belastinginkomsten van 1,4 miljard euro waarschijnlijk zal moeten worden opgevangen door de Nederlandse belastingbetaler.

De coalitie verdedigde de maatregel de afgelopen maanden vurig. Het zou nodig zijn, omdat grote bedrijven anders Nederland zouden verlaten. In de memo's staat inderdaad dat de belastingdruk van belang is, maar de dividendbelasting speelt daar maar een kleine rol in. "Binnen de totale belastingdruk is de dividendbelasting voor slechts een deel van de onderneming van belang", staat in de memo.

Het ministerie stelt dat de afschaffing van de venootschapsbelasting meer voor de hand ligt om het vestigingsklimaat aantrekkelijk te maken.

Noodzaak

Het kabinet ziet zich genoodzaakt de documenten alsnog vrij te geven, nadat De Telegraaf maandag meldde dat de minister van Economische Zaken, Eric Wiebes, tijdens de kabinetsformatie memo's onder ogen had gehad over de dividendmaatregel. Wiebes was destijds demissionair staatssecretaris van Financiën. Eerder stelde hij niet van het bestaan van dergelijke memo's te weten.

Dat de memo's daadwerkelijk bestaan kwam vrijdag aan het licht. Trouw onthulde dat twee onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam met de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) informatie over de maatregelen probeerden op te vragen. Het ministerie van Financiën wees het verzoek af en gaf daarmee toe dat er toch memo's zijn.

Vrijdag zei Rutte nog niet van plan te zijn de documenten alsnog te openbaren. Volgens de premier wist hij pas van het bestaan van de memo’s na het wob-verzoek.

Debat

Woensdagmiddag debatteert de Tweede Kamer met de premier over de omstreden memo’s. Alle partijen steunden de debataanvraag van GroenLinks-voorman Jesse Klaver, die Rutte een zwaar debat heeft beloofd.

Rutte heeft in eerdere debatten gezegd dat hij zich geen ambtelijke memo's over de dividendmaatregel kan herinneren die gebruikt zijn tijdens de formatie. Vorige week bleek niet alleen dat die stukken toch bestaan, maar ook dat sommige bewindslieden uit het kabinet dat al maanden weten en ze hebben ingezien.

Ook de coalitiepartners Sybrand Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66) en Gert-Jan Segers (ChristenUie) zullen zich moeten verantwoorden. Zij weerspraken eerder ook dat de memo’s bestonden.

​Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!