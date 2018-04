Rutte maakt memo's dividendbelasting niet openbaar

Dat zei hij vrijdag tijdens de persconferentie na afloop van de ministerraad.

Oppositiepartijen vroegen eerder hoe de formerende partijen VVD, CDA, D66 en CU tot het besluit zijn gekomen de dividendbelasting af te schaffen. Dat deden zij temeer omdat het in geen enkel verkiezingsprogramma stond, maar de schatkast wel 1,4 miljard euro kost.

De betrokken partijleiders zeiden in een debat over de kwestie zich niet te kunnen herinneren dat er memo's of documenten waren die de afschaffing van de taks onderbouwen.

Uit de publicatie van dagblad Trouw blijkt dat die documenten er wel zijn. Het ministerie van Financiën moest dit erkennen nadat twee onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam, op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), meer informatie wilden over de omstreden maatregel.

Financiën weigert de stukken echter openbaar te maken en kan op de steun van premier Rutte rekenen. Zijn stelling is dat die documenten vertrouwelijk blijven, omdat openbaring de "vertrouwelijkheid" van het formatieproces zal bemoeilijken.

Deel openbaar

Een deel van de documenten die gebruikt zijn tijdens het formatieproces is wel openbaar, maar dat zijn stukken die zijn aangevraagd door de informateur. Stukken die door onderhandelaars bij ministeries zijn aangevraagd, zijn niet in het dossier terug te vinden. Dat is zo afgesproken, stelt de premier, die eraan toevoegt niet van het bestaan van de documenten te weten, tot het Wob-verzoek werd ingediend.

Wie dat wel wist waren D66-minister Wouter Koolmees en ChristenUnie-minister Carola Schouten, die tevens mede-onderhandelaar waren namens hun partij.

Dat deze twee kabinetsleden de premier niet op de hoogte hebben gesteld van het bestaan van de documenten, neemt Rutte de twee niet kwalijk. Rutte vindt ook niet dat hij het had moeten weten. "Ik ben blij dat ik niet alles weet, het is onmogelijk om alles te weten", aldus de premier.

GroenLinks-leider Jesse Klaver reageerde eerder op de dag al verbolgen op het nieuws dat de documenten er wel zijn. "Eerst beweerde de coalitie dat er niks bestond. We leven in een democratie en deze stukken horen openbaar te worden gemaakt.”

Hij kondigde aan volgende week een debat met de premier aan te vragen.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!