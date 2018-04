Nationale ombudsman zet onderzoek naar klachten Van Laarhoven voort

Dat schrijft hij donderdag in een brief aan Ferdinand Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid.

Van Laarhoven was tot 2011 mede-eigenaar van de coffeeshopketen The Grass Company met vier coffeeshops in Tilburg en Den Bosch. In 2014 werd hij in zijn woonplaats in Thailand aangehouden nadat de Nederlandse autoriteiten het land via een zogeheten rechtshulpverzoek hadden gevraagd te helpen bij een onderzoek naar hem.

Thailand heeft hem vervolgens in een gevangenis gezet, nadat hij daar werd veroordeeld omdat hij in Nederland geld heeft verdiend met coffeeshops.

In Nederland wordt hij verdacht van overtreding van de opiumwet, witwassen en onderdeel zijn van een criminele organisatie.

Volgens Van Zutphen is "het in het belang van beide verzoekers" dat het onderzoek "zo spoedig mogelijk van start kan gaan, zodat er duidelijkheid komt". Daarvoor is het tevens belangrijk dat alle partijen medewerking verlenen.

Strafrechter

De ombudsman schrijft dat het aan hem was om te beslissen of de klacht in behandeling werd genomen. Normaal wordt gewacht op een uitkomst bij de strafrechter, maar Van Zutphen zegt een uitzondering te maken omdat er geen reëel zicht op een spoedige start van de strafrechtelijke procedure is.

Het onderzoek richt zich specifiek op het beoordelen van afwegingen van het Openbaar Ministerie bij de vraag naar rechtshulp van Van Laarhoven.

Overleg

Ruim een jaar geleden werd gestart met het onderzoek. Sindsdien is er meerdere keren overleg gevoerd tussen verschillende partijen. Medewerking aan het onderzoek is echter uitgebleven, schrijft Van Zutphen.

De Tweede Kamer heeft de afgelopen jaren meerdere malen vraagtekens gezet bij de gang van zaken rond het rechtshulpverzoek. Voormalig minister van Justitie Stef Blok stelde vorige jaar pas te willen proberen Van Laarhoven naar Nederland te krijgen zodra de juridische procedure in Thailand afgerond is.

De klacht heeft betrekking op de rol die het Openbaar Ministerie, de Afdeling Internationale Rechtshulp in Strafzaken (AIRS) van het ministerie van Justitie en Veiligheid en de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant hebben gespeeld bij de arrestatie van Van Laarhoven.