NAVO-baas tikt Nederland op vingers om defensie-uitgaven

"We verwachten meer. Dit gaat om wat eerlijk is", zei de NAVO-baas donderdag in een gesprek met de Tweede Kamer.

Stoltenberg herinnerde de Kamer aan de afspraken die Nederland gemaakt heeft om 2 procent van het bruto binnenlands product uit te geven aan defensie. Tijdens de NAVO-top in Wales in 2014 beloofde het Nederlands kabinet binnen tien jaar de NAVO-norm te halen.

De boodschap van de Noorse Stoltenberg was duidelijk: "In 2014 hebben we afgesproken niet meer te bezuinigen op defensie, maar meer te investeren."

Hij ziet dat Nederland de defensie-uitgaven heeft verhoogd. Tegelijkertijd is het niet voldoende. De coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en CU hebben afgesproken dat Defensie er jaarlijks 1,5 miljard euro bij krijgt. Maar, mede gelet op de groei van de economie, is dat lang niet voldoende om de 2 procent te halen.

Roerige tijden

Dat is wel nodig, niet alleen omdat dat eerlijk is tegenover de bondgenoten die de NAVO-norm wel halen, maar ook omdat sinds 2014 de geopolitieke verhoudingen op scherp zijn komen te staan.

Met de opkomst van IS en de Russische annexatie van de Krim zijn investeringen in de NAVO nodig, vindt Stoltenberg.

Hij heeft er begrip voor dat landen na de Koude Oorlog de defensie-uitgaven hebben teruggeschroefd. Sterker nog: dat heeft hij zelf als minister in Noorwegen ook gedaan. "Maar als je bezuinigt in rustige tijden, moet je ook investeren in roerige tijden", aldus Stoltenberg. "Het is geen optimistische boodschap, maar een veilige wereld is niet gratis."