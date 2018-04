50PLUS-fracties keren zich tegen huidige partijvoorzitter

Volgens politiek leider Henk Krol valt het gedaalde ledenaantal - naar verluidt zo'n duizend van de ruim zesduizen - de voorzitter te verwijten. Het gaat heel goed met de partij in de peilingen en 50PLUS heeft het ook bij de gemeenteraadsverkiezingen uitstekend gedaan, aldus Krol. Toch loopt het ledenaantal terug. ''Dat staat haaks op elkaar.''

De fracties scharen zich bij de komende bestuursverkiezing achter voormalig VVD'er Geert Dales. Het uiteindelijke besluit is aan de leden van 50PLUS. Die moeten op een algemene ledenvergadering op 26 mei een nieuw bestuur kiezen en dus ook een nieuwe voorzitter.

De fracties zeggen hun motivatie voor die tijd met de leden te zullen delen. Volgens Krol is Dales een uitstekende, zeer ervaren kandidaat.

Zoetelief

Zoetelief is pas sinds juni vorig jaar voorzitter van de partij. Hij volgde oprichter van de partij Jan Nagel op. Krol toonde zich toen nog opgelucht dat de verkiezing was gewonnen door Zoetelief, die was voorgedragen door het toenmalige bestuur. ''Ik had destijds de hoop dat Zoetelief voor eenheid zo zorgen in de partij. Maar hij zorgde helaas voor grote verdeeldheid."

Dat het bestuur besloot ook een tegenkandidaat voor Zoetelief te stellen, sprak volgens ingewijden boekdelen. De voorzitter zou mensen tegen zich in het harnas hebben gejaagd door zich autoritair op te stellen. Volgens Krol kwam hij zelden of nooit bij vergaderingen van de Kamerfractie.

Zoetelief laat zich niet ontmoedigen en gaat de strijd met Dales aan. Hij ''weet van geen kritiek'' en heeft ''steeds goed samengewerkt'' met de beide Haagse fracties. Zoetelief vraagt zich ook af of alle Kamerleden en senatoren wel achter de keuze tegen hem staan. Hij is naar eigen zeggen niet bang dat leden nu niet op hem zullen stemmen uit vrees voor ruzie in de partijtop.