Vinden van 'raakvlakken' met Moskou is volgens minister Blok uitdaging

De Russen hebben opnieuw bevestigd te zullen meewerken aan de berechting van de daders van het neerschieten van vlucht MH17, zei Blok tijdens een persconferentie.

Blok benadrukte dat het, ook in lastige tijden als deze, belangrijk is dat Europa en Rusland met elkaar in gesprek blijven. MH17 stond bovenaan de lijst van gespreksonderwerpen, had Blok vooraf aangekondigd. Daarnaast staan de situatie in Syrië en de relatie met het westen en de samenwerking met de VN-Veiligheidsraad op de agenda.

Moskou heeft in het verleden steeds scherpe kritiek gehad op het onderzoek naar het neerschieten van vlucht MH17. Dat gebeurde met een raket uit Rusland. Hij heeft Lavrov duidelijk gemaakt dat het pijnlijk voor de nabestaanden is dat de Russen het onderzoek naar de ramp steeds in twijfel trekken.

In een verklaring van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken werd een dag eerder nog gerept over het ''vooringenomen" onderzoek naar de oorzaak van de ''crash" van MH17. Ook zouden de betrekkingen worden ''overschaduwd door de ongekende anti-Russische campagne in de Nederlandse media".

Het is het eerste bezoek van de bewindsman aan Moskou sinds zijn aantreden als minister van Buitenlandse Zaken.