VVD-Kamerlid Van Haga handelde 'niet ernstig verwijtbaar' en blijft aan

Van Haga heeft volgens de commissie geen regels overtreden, zo meldt de VVD donderdag. Fractievoorzitter Klaas Dijkhoff vroeg de commissie onderzoek te doen nadat Van Haga in opspraak raakte na berichtgeving van Het Parool.

Die krant meldde in december dat in een aantal verhuurde huizen van Van Haga meer mensen wonen dan is toegestaan. Van Haga bezit meer dan honderd adressen, vooral in Amsterdam en Haarlem.

De nieuwe regels waar Van Haga niet aan voldeed noemde hij eerder "onrealistisch" en hij beschuldigde de Amsterdamse woonwethouder Laurens Ivens ervan "een razzia" te houden.

Staken

De commissie concludeert in het eigen onderzoek dat "van overtredingen of ernstig verwijtbaar handelen niet is gebleken". Wel stelt de commissie dat de combinatie van Kamerlid en "ogenschijnlijk full time ondernemer niet werkbaar is en niet wenselijk is". Om die reden zal van Haga zijn bemoeienis met zijn bedrijven en de verhuur van zijn panden staken.

Ondanks dat Van Haga, die sinds oktober Kamerlid is, zei dat hij afstand had genomen van zijn vastgoedactiviteiten heeft hij zich toch met de verhuur van zijn panden bemoeit. Een "schijnconstructie" noemt de commissie dat.

"Door het rechtstreeks benaderen van huurders en het rechtstreekse contact onderhouden met ambtenaren treedt de heer Van Haga nadrukkelijk naar buiten als vastgoedondernemer en daarmee buiten zijn bevoegdheden van 'slechts' eigenaar/aandeelhouder."

Coalitie

Nu de vastgoedbaas formeel afstand doet van de bedrijfsvoering rond zijn panden en hij volgens de commissie "veel in het werk heeft gesteld" aan de regels te voldoen, mag hij van de VVD blijven. Voor de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zal het als een opluchting komen. De coalitie rust op een minimale meerderheid van 76 zetels.

In een schriftelijke reactie zegt Van Haga blij te zijn de periode achter zich te kunnen laten en zal verder niet reageren op vragen. Dijkhoff, die om het rapport heeft gevraagd, zegt in een schriftelijke reactie de conclusies van de integriteitscommissie van de VVD over te nemen.

De integritetiscommissie van de VVD is opgericht nadat de partij van premier Mark Rutte meerdere malen te maken kreeg met VVD'ers die in opspraak raakten. Zo is de VVD voor de zesde maal op rij de partij met de meeste integriteitsschandalen achter haar naam.